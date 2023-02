Venerdì 5 biglietti in palio col Carlino

Dopo due trasferte consecutive, l’Unieuro si prepara a far ritorno sulle tavole del Palafiera. Domenica (palla a due alle ore 18) sbarcherà in via Punta di Ferro la San Severo dell’ex Nik Raivio, in lotta per giocarsi un posto per i playoff. In vista della sfida ai pugliesi, il club di viale Corridoni ha già attivato la prevendita per assistere alla sfida. Biglietti disponibili tramite i soliti canali di vendita, nei punti vendita Vivaticket di Forlì e Forlimpopoli, nonché online su pallacanestroforli.vivaticket.it. Di seguito i prezzi dei tagliandi a tariffa intera: parterre Gold 60 euro, parterre Rosso 45 euro, parterre low cost 35 euro, centrale numerato (verde) 28 euro, curva numerata (arancione) 22 euro, secondo anello (giallo non numerato) 13 euro.

E torna anche il gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti per assistere alla sfida. I lettori potranno aggiudicarsi uno dei tagliandi gratuiti, che garantiscono un posto nel settore parterre, chiamando la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 di venerdì. I più fortunati e veloci a prendere la linea, tra una telefonata e l’altra, si aggiudicheranno i biglietti.