Venerdì alle ore 13 cinque biglietti gratis in palio col Carlino

La Pallacanestro 2.015 torna al Palafiera e, in collaborazione con la società, il Carlino ripropone il gioco dedicato ai lettori tifosi di basket. In palio, come sempre, 5 posti omaggio nel parterre. Come aggiudicarseli? È semplice: occorrerà telefonare venerdì alle 13 in punto al numero 0543.453201. I più veloci e fortunati a prendere la linea col Carlino nei pochi istanti fra una telefonata e l’altra, avranno dunque un biglietto omaggio a testa per assistere al big match contro Cantù da posizione privilegiata.