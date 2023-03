Venerdì in palio 5 posti di parterre

L’Unieuro torna a giocare e in casa e torna dunque anche l’appuntamento dei tifosi con il Carlino, che mette in palio cinque biglietti per assistere alla gara di domenica (ore 18). Grazie alla nostra collaborazione con la Pallacanestro 2.015, i lettori potranno aggiudicarsi uno dei tagliandi gratuiti per un posto nel settore parterre, chiamando la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 di venerdì. I più fortunati e veloci a prendere la linea, tra una telefonata e l’altra, assisteranno gratuitamente al match contro Udine.