Verona-Forlì, terza sconfitta di fila per l’Unieuro

Verona, 16 gennaio 2025 – Arriva la terza sconfitta di fila per Forlì, che esce con le ossa rotte dallo scontro diretto con Verona per 93-77. Sotto nel punteggio per tutti i 40’ di gioco, Cinciarini e compagni concedono troppo agli avversari – specie in avvio – e a nulla servono i quattro uomini in doppia cifra (17 per Dawson e Gaspardo). Dietro l’angolo, domenica, c’è il derby con Rimini.

La terza frazione è quella più pimpante per la Pallacanestro

Inizio shock di partita per la formazione biancorossa. Verona colpisce a ripetizione in tutte le salse, mentre l’Unieuro trova appena quattro canestri dal campo nel primo quarto. Così, un break di 15-2 vale addirittura il +23 (32-9) dopo 10’. Grazie ai suoi italiani, Forlì prova a rialzare la testa nella seconda frazione. La difesa si più solida, Gaspardo trova canestri importanti e gli ospiti accorciano fino al -15 (49-34).

Domenica si gioca il derby con Rimini

La terza frazione è quella più pimpante per la Pallacanestro 2.015. Con Dawson e Perkovic si avvicina ulteriormente (56-44), ma le bombe di Copeland e Penna la respingono e Verona si riporta avanti (69-50) senza mai tremare. Nell’ultimo quarto si registrano gli ultimi tentativi ospiti, ma le velleità non riescono ad andare oltre il -13 (85-72).