Verso il derby, il doppio ex Tassinari: "Forlì favorita, Rimini però s’è sbloccata"

Il countdown si avvia a concludersi. Due giorni ancora e la Pallacanestro 2.015 tornerà finalmente a giocare al Palafiera, scontate le due giornate di squalifica del campo che l’avevano obbligata a trasferirsi a Ferrara. E il calendario, come si sa, propone il debutto davanti ai propri tifosi con una partita di cartello: il derby contro Rimini. Federico Tassinari è stato un ex giocatore di entrambe le squadre, avendo militato a Forlì nel periodo 2006-2010 e a Rimini in diverse fasi della sua carriera (sette volte in due tranche). Nato a Rimini, è cresciuto proprio nelle giovanili della compagine biancorossa adriatica, ma ha legato il proprio nome alla società forlivese con vicende che mescolano insieme ricordi sportivi e personali.

Tassinari, partiamo dalla sua esperienza con la maglia forlivese nella FulgorLibertas

"Sul primo giorno di allenamento al Polisportivo Buscherini nell’estate del 2006 mi viene in mente un episodio particolare e curioso. I tifosi forlivesi arrivarono al campo e mi sottoposero a un rituale di ‘deriminizzazione’ con tanto di acqua cosparsa sul capo, mentre veniva recitata una formula propiziatoria: un momento simpatico che terminò con una risata generale. A Forlì poi ho trascorso un bel periodo non solamente dal punto di vista sportivo, ma anche personale con la nascita, nel mio primo anno di permanenza, di mia figlia Noemi".

Veniamo sul parquet per il racconto, nella stagione 200910, di un tiro difficile sbagliato in un derby con la Fortitudo al Palafiera.

"Ricordo il mio compagno di squadra Andrès Forray stoppato da Francesco Quaglia e di una palla vagante che riesco a intercettare, con il mio tiro finito purtroppo corto sul ferro. Poi il recupero dei bolognesi e il canestro finale di Matteo Malaventura sulla sirena, che decide partita e promozione. Ma ho ancora negli occhi l’atmosfera di un Palafiera eccezionale, con un pubblico veramente caldo".

Lei è stato un giocatore molto amato dai tifosi forlivesi. E’ rimasto in contatto con qualcuno, ha amici in città?

"Ho un buon rapporto con i tifosi e ogni volta che vengo sono sempre accolto bene. Sono venuto al palasport a seguire le finali playoff contro Cremona la scorsa stagione e ritornerò anche domenica prossima per assistere a questo derby con Rimini".

Che partita sarà e per chi parteggia?

"Prevedo un match combattuto in cui vedo favorita Forlì e le due tifoserie sosterranno con passione i giocatori, ma mi auguro nei limiti della correttezza e della sportività. La vittoria in casa di Rimini nell’ultimo turno ha sbloccato la squadra, ma per competere con i forlivesi dovrà mettere sul parquet tanta voglia, intensità e una buona difesa. Tiferò per Rimini, anche perché sono legato alla società della mia città, in cui conosco diverse persone, ma l’augurio è che entrambe le squadre facciano un buon campionato".

C’è un giocatore a cui si sente di assomigliare? Forse proprio uno dell’Unieuro, Luca Pollone, buon difensore e abile nel tiro da tre punti?

"Ma vediamo... Sinceramente non mi rivedo in nessun giocatore".

In chiusura, di cosa si occupa adesso?

"Ho uno studio di massofisioterapia nel quartiere San Giuliano a Rimini, seguo i miei quattro figli e, nel tempo libero, canto nei ‘bar Mario’, una tribute band di Ligabue".