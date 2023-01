Vetta nel mirino: Pistoia, subito tonfo a Cividale

Sorpresa: nell’anticipo di ieri sera Pistoia, che aveva battuto Forlì domenica scorsa portandosi in testa alla classifica da sola, è subito inciampata su un campo ostico come quello di Cividale. La neopromossa guidata dal cervese (ed ex Libertas Forlì) Stefano Pillastrini in casa si è confermata un’ammazzagrandi e ha imposto ai toscani uno stop per 65-58. Incredibile il finale: in una partita che già era andata avanti tra alti e bassi (+10 Cividale a metà, poi sorpasso ospite al 30’), Pistoia si è portata a +11 a 6’ dalla fine (47-58). Da lì in poi, però, non ha più segnato un solo punto e ha subìto un terrificante break di 18-0 grazie alle triple di Cassese, Pepper e Rota (top scorer dell’incontro con 16 punti). Dunque Forlì può subito riagganciare la capolista, anche se la differenza canestri dopo la larga sconfitta di sette giorni fa lascerà virtualmente al comando i rivali. Attenzione, comunque, al fatto che l’Unieuro deve ancora andare a Cividale: lo farà l’11 febbraio.

Oggi si gioca un altro big match che interessa tantissimo i biancorossi: a Cento arriva una Udine che potrebbe operare l’aggancio in classifica al terzo posto, magari ribaltando il -3 dell’andata. Interessante, a centro classifica, anche la sfida tra Ferrara e Rimini, mentre Nardò ospita una Ravenna in ripresa e a caccia di punti per provare a riaprire la propria stagione. La Fortitudo sarà di scena sul parquet di Chiusi, in una sfida da non sottovalutare, mentre San Severo-Mantova è un match dall’esito pesante per la lotta in coda.

La classifica: Pistoia 26 *; Forlì e Cento 24; Udine 22; Cividale 20 *; Fortitudo Bologna 18; Nardò e Ferrara 16; Rimini 14; Mantova 12; San Severo e Chiusi 10; Ravenna 8; Chieti 6. *= una gara in più.