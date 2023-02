Via alla prevendita per la gara con Ferrara. E venerdì 5 biglietti in palio

Cinciarini e compagni si preparano a fare immediato ritorno sulle tavole dell’Unieuro Arena, per il secondo impegno consecutivo che li vedrà protagonisti domenica contro Ferrara (palla a due alle ore 18). In vista della sfida agli estensi, il club di viale Corridoni ha comunicato di aver attivato la prevendita. I biglietti sono disponibili tramite i consueti canali di vendita, ovvero alla Tabaccheria Framar (viale Gramsci 98) e nei punti Vivaticket abilitati; a Forlì: Edicola Bartolucci (via Seganti 3A), La Caffetteria (via Ravegnana, 146A), Punto Snai Forlì (viale Roma 147) e Punto Snai Bertini (via Bertini 94); a Forlimpopoli: Tabaccheria Casadei (via Saffi 56), Ticketando (via Calvino 77) e Punto Snai Forlimpopoli (via Berlinguer 5). I biglietti poi sono acquistabili pure online su pallacanestroforli.vivaticket.it. Di seguito i prezzi dei tagliandi: parterre Gold 60 euro, parterre Rosso 45, parterre low cost 35, centrale numerato (verde) 28, curva numerata (arancione) 22, secondo anello (giallo non numerato) 13. Domenica, inoltre, la biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 17.

Torna, poi, anche il gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti per assistere alla sfida. I lettori potranno aggiudicarsi uno di questi tagliandi gratuiti, che garantiscono un posto nel settore parterre, chiamando la nostra redazione al numero 0543.453201 alle ore 13 in punto di venerdì. I cinque più fortunati e veloci a prendere la linea, tra una telefonata e l’altra, si aggiudicheranno i biglietti.