L’Unieuro volta pagina e si impone a Vigevano 76-78

Vigevano (Pavia), 2 marzo 2025 – Forlì volta pagina dopo il con Nardò e si impone a Vigevano per 76-78, pur senza brillare e soffrendo sino alla sirena conclusiva. I biancorossi ‘strappano’ nel terzo periodo, salvo farsi poi riacciuffare dai padroni di casa che lottano fino alla fine. Perkovic top scorer con 24 punti, brilla anche Tavernelli con una ‘doppia doppia’ da 11 punti ed altrettanti rimbalzi.

La Pallacanestro 2.015 rompe l’equilibrio nel primo periodo con un parziale di 0-8 per il 4-12, quindi la tripla di Parravicini vale il +9 (6-15). Da quel momento, però, l’attacco biancorosso si blocca di colpo. Appena tre canestri dal campo segnati in più di 12’, mentre Vigevano trova il contributo da tutti i suoi effettivi e un break di 11-0 vale aggancio e sorpasso (30-23) nel secondo quarto.

L’Unieuro è spenta e Smith la spinge indietro fino al -8 (36-28) della pausa lunga. Cinciarini e compagni cambiano marcia nel terzo periodo. La manovra offensiva finalmente è produttiva (29 punti segnati in 10’) e Forlì cambia ritmo con un parziale di 0-12: punteggio sul 45-53.

Tutto da rifare quando i padroni di casa siglano un 7-0 in 1’20” in avvio di quarta frazione (57-57), dando il ‘la’ ad un lungo batti e ribatti. I biancorossi mettono però la quinta con un mini-break di 0-5 che vale il 66-71 a -1’08” e nel finale non si lascia sorprendere.