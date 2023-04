Vincere, per Forlì, varrebbe l’aggancio al primo posto Cantù ospita Cento

Seconda giornata della seconda fase nel campionato di A2, con il girone Giallo, quello di Forlì, che ha in programma due sfide molto interessanti: dopo il blitz del Palafiera, la Vanoli Cremona ospita una Pistoia che ha bisogno di conquistare due punti per non restare sola all’ultimo posto; Cantù, invece, ospita Cento per confermare la seconda piazza. Dopo il 3-0 del girone Verde sulle rivali del Rosso del primo turno, questa seconda giornata – con le lombarde tutte in casa – aiuterà meglio a capire i valori in campo.

Classifica: Treviglio 8; Cantù e Forlì 6; Cremona e Cento 4; Pistoia 2.

Nel girone Blu, il big match è Torino-Cividale che vale la vetta solitaria. Udine è di scena a Milano contro l’Urania per provare ad agganciare il treno di testa, mentre Piacenza-Fortitudo offre ai bolognesi la possibilità di cercare di consolidare l’undicesima piazza generale. Classifica: Cividale e Torino 8; Milano e Udine 6; Fortitudo 2; Piacenza 0.

Nel girone Bianco, turno decisivo per la graduatoria, dove le quattro capoliste si sfidano in due scontri diretti: questa sera si gioca Agrigento-Nardò, mentre Rimini sarà di scena a Trapani nel giorno di Pasqua per riscattare il ko contro Latina dello scorso weekend. I pontini, invece, ospitano Chiusi. Classifica: Rimini, Agrigento, Nardò e Trapani 6; Latina 4; Chiusi 2.

Nella Poule Salvezza, l’OraSì Ravenna sarà di scena a Casale Monferrato per ripartire dopo la bruciante sconfitta contro Cremona della scorsa settimana. La Juvi ospita Chieti, mentre Rieti attende San Severo. Chiude il programma Stella Azzurra-Mantova. Classifica: Chieti, Mantova, San Severo e Juvi Cremona 8; Stella Azzurra, Casale, Rieti e Ravenna 6.

v. r.