Vittoria storica E il Palafiera può fare la differenza

Quella di domenica è una vittoria storica: non solo perché è stata la tredicesima su quattordici partite. Forlì ha vinto per la prima volta un big match per le zone altissime della classifica in trasferta. Lo sfiorò a Natale del 2018, al PalaDozza di Bologna cedendo dopo un supplementare. Nella stagione 201920, quella interrotta dal Covid, non ci era riuscita nel derby di Natale a Ravenna né a metà febbraio a Verona. In quella successiva aveva perso a Scafati (reduce dal Covid) e a Napoli. È, questo, un esame superato. Di quelli che rilasciano un patentino: sì, sognare è lecito. Lo dicono la classifica, i numeri, ma soprattutto lo spirito della squadra.

Cosa cambia adesso? Scaramanticamente, verrebbe da rispondere: niente. Forlì non è né la squadra più ricca né la più forte o più lunga del girone, nemmeno la più fisica o la più atletica. È certamente la più bella. Ha una forte attitudine al lavoro in palestra, deve semplicemente continuare a svilupparsi lì. E poi si vedrà. Non era, sulla carta, una squadra da promozione, ma c’è la curiosità e la voglia di vederla destreggiarsi contro le big del girone Verde e poi ai playoff.

Ciò che può cambiare (in meglio) è il Palafiera. Dopo il blitz a Ravenna, nella partita successiva (alle 20, orario scomodo) c’erano tremila persone contro Nardò, rivale priva di blasone. La squadra vista a Cento merita addirittura quattromila spettatori, domenica: per vederla, per ringraziarla, per dare energia per lo sprint finale.

Sì, perché la risposta del botteghino è il primo possibile aiuto alla squadra e alla società. E se da questo entusiasmo avverasse i sogni?

Marco Bilancioni