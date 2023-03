Volley B maschile, la Querzoli stecca in Veneto

Niente da fare. Nel big match della 19ª giornata del girone C di serie B una Querzoli disarmante finisce sotto le ruote del treno Arredopark 3-1 (25-16, 25-15, 20-25, 25-16) e, con ogni probabilità, dice addio al sogno playoff. Che sarebbe stata dura si sapeva, ma da Caselle di Sommacampagna i romagnoli escono molto ridimensionati.

Pronti via e un monster block di Alberti dà il benvenuto alla Querzoli. Che perde quota (12-8, poi 18-12, griffato dalla premiata impresa edile Rancan-Sasdelli). Forlì precipita, Verona allunga e chiude con una randellata di Perera. Secondo set speculare. Perera incanta con una gran palombella e Verona se ne va: 6-3, poi 11-7, con un tracciante di Alberti. Una megafrittata di Donati, che riesce nell’impresa di insaccare la palla con l’Arredopark sguarnita a muro, inchioda il 17-11. Verona avanza incontrastata e il solito Perera fissa il 25-15 con un servizio salto spin.

Segnali di vita dal pianeta Querzoli nel terzo atto. Che scorre sui binari dell’equilibrio fino a 12, quando Forlì esce dal guscio con un primo tempo ‘ignorante’ di Andrea Pirini e allunga: 15-18, poi 19-23, firmato da un diagonale di Porcellini. Che fissa il 20-25 con un mani out. Match riaperto? Macchè. Il quarto set ricalca i primi due e per Forlì è notte fonda. Verona avanti 4-0, poi 11-5. La Querzoli è alle corde e si consegna all’Arredopark: 17-9. ‘Zorro’ Peslac non porta l’orologio, ma decide che è ora di chiudere: 25-16.

Tabellino Querzoli: Porcellini 8, Bonatesta 17, Donati 13, A. Pirini 5, M. Pirini 1, Del Grosso, Mariella 3, Ravaioli, Berti (L), Fabbri 6. All.: G. Kunda.

m. lo.