Volley B1 femminile

Da una parte c’è un sogno a portata di mano, dall’altra una supremazia campanilistica da ribadire. Riparte dal ‘Carisport’ di Cesena (17.30) la caccia della Libertas Bleu Line al terzo posto (-1), l’ultimo che conduce dritto ai playoff. Rinfrancata dal sofferto successo a spese di una scorbutica Corplast Corridonia, Forlì cerca continuità sulle rive del Savio per vendicare l’affronto dell’andata – netta sconfitta 0-3 al Ginnasio sportivo –, riaffermare i rapporti di forza e lanciare la volata.

È avida di punti salvezza, di contro, l’Elettromeccanica Angelini, reduce dalla rimonta fermatasi al tie-break in quel di Campagnola Emilia contro la Tirabassi & Vezzali; nonostante l’innesto a gennaio della forte schiacciatrice Greta Pinali, scesa da Offanengo (A2), le bianconere navigano in acque agitate, seppur in nutrita compagnia, appena due ‘metri’ sopra la zona calda.

"Mi aspetto un match molto combattuto ed equilibrato – afferma Riccardo Molinari, vicepresidente Libertas –, anche perché la posta in palio è alta per entrambe le formazioni; noi vogliamo continuare a credere nei playoff, Cesena invece ha necessità di tirarsi fuori da una situazione delicata. Detto ciò, la classifica è cortissima, perché pur essendo a un punto dal terzo posto, abbiamo solo sei lunghezze di vantaggio sulla zona playout; quindi piedi per terra".

m. lo.