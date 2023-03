Volley B1 femminile, Blue Line al Ginnasio contro un osso duro

Dimenticare Cesena. Cancellata l’amarezza del derby, la Libertas Bleu Line (nella foto Cecilia Morolli) è pronta a ripartire. Ginnasio sportivo, ore 17.30: c’è una Clementina da ‘sbucciare’ per tornare a correre e ricaricare le pile della speranza playoff. Anche il calendario tende la mano a Forlì che, pur scivolata al quinto posto, con un successo pieno scavalcherebbe Ravenna, terza a + 2, chiamata invece ad osservare il proprio turno di riposo, causa zoppìa del girone a 13; dello stop del Mosaico potrebbe approfittare anche, e soprattutto, la Clai Imola, quarta (+1), che riceverà la visita del derelitto fanalino di coda Volley Modena, cui manca solo la matematica per decretarne la retrocessione in B2.

Gode di ottima salute, di contro, la Clementina Ancona di coach Mucciolo: Saveriano e compagne hanno ingranato le marce alte – si presentano all’appuntamento sull’onda di cinque acuti consecutivi, l’ultimo ko risale al 4 febbraio (0-3 contro la capolista Bologna) – e cercano punti pesanti per affrancarsi dalla zuffa salvezza, che attualmente coinvolge sei squadre raccolte in un fazzoletto di 4 punti.

ma. lo.