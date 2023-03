Volley B1 femminile, che reazione Bleu Line

La Bleu Line ribalta un’indomita Corplast Corridonia 3-2 (7-25, 25-20, 22-25, 25-23, 15-12), al termine di una maratona durata 2 ore e 19 minuti, e adesso ‘vede’ a -1 la zona playoff. Primo set horror della romagnole, sbranate da Gobbi e compagne (1-5, poi 2-10). Il muro marchigiano è insormontabile e il divario assume proporzioni agghiaccianti: 3-13, poi 6-20. Nel secondo atto entra in campo anche Forlì, che rialza prepotentemente la testa e fugge: 7-0, poi 15-8, con un primo tempo erculeo di Bacchilega. La Bleu Line avanza a briglia sciolta (22-16) e, complice un ‘gol’ di Gatta dai 9 metri, riequilibra le sorti del match. Terzo set in bilico fino a metà del guado, quando la Corplast strappa: 13-16, poi 18-21 con un mani out di Gobbi. Forlì ricuce, ma una frittata di seconda intenzione di Elisa Morolli vanifica la rimonta.

Il quarto parziale è un caleidoscopio di emozioni. L’equilibrio regge fino a 10, poi Partenio si prende la scena e dà l’abbrivio alla fuga Corplast (11-15). Nel mentre, una decisione del primo arbitro fa sbroccare coach Morolli, che rimedia un cartellino rosso: 14-18. Match indirizzato? No, perché la reazione di Forlì è veemente: 20-20. Arrivo in volata, la spunta la Bleu Line. Tutto rinviato al tie-break, che premia Forlì: 15-12.

Tabellino Bleu Line: Tomat 20, Sgarzi, Gregori (L), C. Morolli 14, Mauriello 3, Tamborrino, Gardini 16, Bacchilega 12, Giunchi ne, E. Morolli 2, Bellavista ne, Simoncelli 1. All.: L. Morolli.

Marco Lombardi