Volley, Bleu Line e Querzoli pensano già al futuro

Ultima fatica stagionale per Bleu Line e Querzoli, entrambe tagliate fuori dai posti che contano. Le ragazze di ‘Naci’ Morolli, uscite sconfitte (1-3) dal crocevia playoff contro la Clai Imola, ora sicura del terzo gradino del podio, hanno anche incassato il sorpasso in classifica di Cesena e Ravenna, appaiate a quota 38 (+1 su Forlì, sesta), e cercano gloria oggi (ore 18) sotto la Ghirlandina per chiudere col sorriso una stagione maculata di luci e ombre, come certificato dall’ondivago ruolino di marcia (12 vittorie a fronte di 11 ko). Di fronte c’è un Volley Modena derelitto fanalino di coda – arriva da una striscia negativa horror di 15 giornate – e da tempo aritmeticamente retrocesso nello scantinato della serie B2. Sono quattro, intanto, le certezze per la prossima stagione: Bacchilega, Gregori, Simoncelli e Bellavista; la Bleu Line 202324 ripartirà da loro.

Passerella finale anche per la Querzoli, che prenderà congedo dal campionato cadetto ospitando al Ginnasio sportivo la Kerakoll Sassuolo (fischio d’inizio alle ore 18). Certi del terzo posto, a compimento di una stagione che ha consacrato Forlì tra i pesi massimi della cadetteria, i boys di Gabriel Kunda non hanno più nulla da chiedere ma non per questo si faranno da parte; Sassuolo, di contro, necessita ancora di almeno un mattoncino per affrancarsi dalla zona playout, nella quale la battaglia (serratissima) coinvolge cinque squadre raccolte in un fazzoletto di quattro punti.

Nel mentre, sono già entrate nel vivo le manovre in vista della prossima stagione: prolungato il contratto di Bonatesta (nella foto), protagonista di un campionato super; arriveranno uno schiacciatore-ricevitore e un palleggiatore d’esperienza in grado di far rifiatare capitan Mariella, mentre i baby Fabbri e Trento verranno inseriti in pianta stabile nella rosa. Via Nassi e, probabilmente, Del Grosso.

Marco Lombardi