Volley serie B maschile

Non si ferma il volo del Gabbiano: Mantova espugna anche Forlì 0-3 (18-25, 16-25, 23-25), infila la dodicesima vittoria e prosegue a punteggio pieno nel girone C di serie B. La Querzoli non sfigura ma si arrende e, complice la vittoria (3-2) di Verona contro Viadana, scivola al terzo posto. Decisiva la maggior qualità dei virgiliani, trascinati dalla sublime diagonale Quartarone-Andreoli, nei momenti topici del match. Tra le fila forlivesi bene il solito Donati, autore di 18 punti, e Bonatesta; sottotono Berti e Porcellini. La capolista si è fatta preferire in attacco (52% contro il 40% di Forlì) e a muro (10 punti a 6), meglio la Querzoli in ricezione (62% di positive contro 42%); 3 a 3 gli ace.

Mariella e soci partono di gran lena (5-2) e sorprendono il Gabbiano. Che ci mette un po’ a carburare, ma poi esce di prepotenza (9-10), scava un canyon (14-20) e, grazie a una saetta di Andreoli (top scorer con 21 punti e il 63% in attacco), s’impone 18-25. Grossomodo speculare il secondo set: la Querzoli regge fino a metà del guado (14-15), quando il Gabbiano decide che è tempo di spiccare il volo (15-21) e ghermire anche il secondo parziale: 16-25.

Sono sempre i virgiliani a menare le danze nel terzo atto, con vantaggi esigui: 4-5, 9-10. La capolista allunga (16-20), quando a una certa subisce il colpo di coda forlivese (23-24), firmato da una combinazione di battute jump spin e jump float del tandem Donati-Soglia. A spegnere i pruriti dei padroni di casa, però, ci pensa Andreoli con una super spike da altezza siderale.

Querzoli: Mariella 2, N. Kunda ne, Ravaglioli ne, M. Pirini 4, Fabbri ne, Bonatesta 9, Berti (L), Donati 18, Del Grosso, D. Nassi ne, Soglia 5, A. Pirini, Porcellini 5, E. Nassi ne. All.: G. Kunda.

Marco Lombardi