Volley serie B maschile, Querzoli a caccia dei playoff nella tana di Montichiari

La speranza divampa. Imboccato il rettilineo finale, Forlì è pronta ad alzarsi sui pedali e a lanciare lo sprint playoff. Esame Volley Montichiari, oggi (ore 21) a Vighizzolo, per una Querzoli sintonizzata sulle giuste frequenze, malgrado i cerotti. Coperta corta, infatti, per Gabriel Kunda, costretto a convivere con l’assenza di Soglia e alle prese con il rebus Porcellini (acciaccato), mentre Marco Pirini dovrebbe stringere i denti. A rimpinguare la panchina sarà, ancora una volta, la meglio gioventù biancoblù, segnatamente i promettentissimi Matteo Fabbri (centraleopposto classe 2004), già in luce nel 3-0 rifilato alla PromoPharma San Marino, e Giuseppe Trento (centrale classe 2006).

Navigano nel mare mosso (2 ‘metri’ sopra la zona playout) i fighters bresciani, usciti con un pugno di mosche da Ravenna e chiamati a un pronto riscatto per evitare un finale di stagione col cuore in gola. "Mi aspetto un match combattuto – scandisce Giulio Mariella, palleggiatore (nella foto) nonché capitano della Querzoli –, perché Montichiari è una formazione bella agguerrita, con due bande importanti e due centrali parecchio rognosi e molto forti anche a muro, che in casa sa farsi rispettare e dà filo da torcere a tutti. Noi però crediamo nel secondo posto, adesso siamo a -1 dall’Arredopark DualCaselle, e faremo di tutto per portare via una vittoria piena. Detto questo, mancano ancora sei gare, con 18 punti in palio, e può succedere di tutto; di sicuro proveremo fino alla fine ad approdare ai playoff".

Marco Lombardi