Warpigs a valanga: primo posto a 2 punti

È finita con un più che tennistico 7-0 la sfida fra la Libertas Forlì e i Mammuth Roma. Partita subito in discesa per i Warpigs, che si sono portati in vantaggio con Salvatore Sorrenti all’11’, per poi raddoppiare con Diego Cimatti (15’) e allungare con la doppietta di David Stricker (17’ e 18’). La seconda frazione è stata fotocopia della prima, con il 5-0 di Gabriele Troiano che segna il 5-0 (8’ st), poi i bis di Sorrenti e Cimatti.

Altre partite: Legnaro-Viareggio 2-3 (all’overtime), Civitavecchia-Montebelluna 3-1, Piacenza-Castelli Romani 2-6.

Classifica: Civitavecchia 21; Legnaro 20; Forlì 19; Viareggio 18; Montebelluna 12; Castelli Romani 9; Mammuth Roma e Piacenza 3.

Nel campionato Elite under 18 vittoria 2-1 all’overtime sugli Asiago Vipers: doppietta di Michelangelo Carli.