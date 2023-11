Warpigs, a Vicenza è scontro diretto

È tempo di big match per la Libertas Hockey Forlì, che arriva allo scontro al vertice della serie B inline appaiata a quota 9 alla Mc Control Vicenza, formazione fresca scudettata e ripartita dalla cadetteria per problemi societari. Il match in Veneto (ore 18) sarà complicatissimo per i Warpigs, ma i valori in campo sono assoluti: si sfideranno infatti il miglior attacco (quello dei padroni di casa, a quota 22) e le due migliori difese (entrambe le formazioni hanno subìto appena 2 reti). "Chiaro che fare un pronostico sarebbe semplice, visto che questo Vicenza non ha praticamente rivali – dicono dalla società di via Ribolle –, resta comunque un bel match da affrontare, con tanti campioni da sfidare. Crediamo che la nostra compagine, peraltro molto giovane, possa riuscire a dire la propria. Sarà sicuramente un incontro da cui, comunque, poter imparare molto".

e.ma.