Warpigs all’attacco dei Mammuth

Saranno i Mammuth Roma gli avversari della Libertas Forlì nella 9ª giornata di serie B di hockey inline. Al pattinodromo di via Ribolle stasera alle 19.30 andrà in scena una sfida sulla carta tutt’altro che ostica: la formazione capitolina, ultima in classifica a braccetto con i Lepis Piacenza, hanno portato a casa appena un successo e vantano la poco invidiabile peggior difesa del torneo, con ben 67 reti subite. Per bomber Bernardoni (miglior marcatore biancazzurro con 14 reti) e compagni, secondo attacco più prolifico della B, pare dunque una sfida abbastanza agevole. Ma occorre partire concentrati fin da subito, perché contro i Mammuth all’andata, nonostante il netto 2-10, in alcune fasi di gioco i Warpigs avevano sofferto più del necessario.

Le altre partite: Legnaro-Viareggio, Civitavecchia-Montebelluna e Lepis Piacenza-Castelli Romani.