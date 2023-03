Warpigs, arriva il Montebelluna

Altro match ad alta tensione stasera alle 19.30: il pattinodromo di via Ribolle ospiterà la sfida fra la Libertas Hockey Forlì e Montebelluna, una posizione e 4 punti in meno dei Warpigs. Sfida che dovrà essere affrontata da subito con uno approccio diverso rispetto a sabato a Civitavecchia, cercando di partire bene per non dover tentare improbabili rimonte. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube War Pigs Hockey Forlì Tv. Le altre partite: Legnaro-Civitavecchia, Castelli Romani-Vecchia Viareggio e Piacenza- Mammuth Roma.