Warpigs, che brividi

È servita gara3 alla Libertas Forlì per accedere alle semifinali dei playoff di serie B di hockey inline. È stata decisamente più dura del previsto infatti sbarazzarsi di Montebelluna, che sabato ha gelato 2-3 il pattinodromo di via Ribolle con un gol all’overtime. Domenica invece, in una partita decisamente pazza, i Warpigs hanno avuto la meglio per 5-4, staccando così il pass per il turno successivo contro Legnaro.

In gara2 era stato il duo Bernardoni-Sticker a portare Forlì in vantaggio per 2-0 a metà del secondo tempo, ma una doppietta di Merli nel giro di un minuto ha allungato la partita: all’overtime i Raiders hanno chiuso le ostilità con Zanetti.

Tutto da rifare in gara3 l’indomani. Quando il copione sembra il medesimo: biancazzurri ancora in vantaggio con Astolfi, e dopo pochi minuti Stricker segna per ben due volte. Di Carli il 4-0. Finita? No. Nel primo tempo Rocco apre le marcature per il Montebelluna. Nel secondo Zanetti accorcia ancora le distanze, ma è Sorrenti a far rivedere chiaro ai romagnoli per il momentaneo 5-2. Nel giro di un paio di minuti, prima Giopp e poi Merli portano il match sul 5-4. I forlivesi iniziano a sudare freddo al ricordo di 24 ore prima, ma stavolta l’epilogo li premia.