Warpigs, prova playoff con i Castelli Romani

Ultima giornata di regular season per la serie B di hockey inline, con Forlì che ospita i laziali dei Castelli Romani: face off stasera alle 20 al pattinodromo di via Ribolle. I Warpigs arrivano da una vittoria sul campo del Piacenza che ha permesso di mantenere il quarto posto, ma ovviamente la testa pensa già al futuro: già a partire da sabato prossimo infatti bisogna spostare la concentrazione sui playoff. Dai biancazzurri quindi ci si aspetta una gara ordinata e aggressiva, perché è arrivato quel momento della stagione in cui serve assolutamente alzare l’asticella.

Le altre partite: Legnaro-Piacenza, Mammuth Roma-Montebelluna e Civitavecchia-Viareggio.