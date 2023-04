Warpigs, ultimo sudato successo. Ed ecco subito i playoff

Non è stata un bella partita quella che è andata in scena nell’ultima giornata di serie B di hockey inline fra Libertas Forlì e Castelli Romani, ma qualsiasi risultato non avrebbe smosso la classifica: è finita 2-1, coi Warpigs che potevano comunque far di più.

La Libertas schiera da subito le tre line che si alternano regolarmente e il primo tempo scorre via tra una prima fase di studio e qualche timido tentativo. Così alla fine del primo tempo le porte sono ancora inviolate. Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo e bisogna attendere fino a 15’ del termine per vedere il primo disco in rete: il gol dell’1-0 è di Salvatore Sorrenti.

I romani però reagiscono e Pontecorvi pareggia il conto. Finito tra poche emozioni il tempo regolamentare, è dopo pochi secondi dall’inizio dell’overtime che arriva il gol decisivo, firmato da David Stricker.

Forlì ha chiuso in quarta posiziome, ma sono già in arrivo i playoff: per i Warpigs partono infatti questo sabato. Forlì giocherà contro Montebelluna, con l’andata che si disputerà nella tana dei veneti; il ritorno al pattinodromo di via Ribolle il 6 maggio (gara3 poi in caso di pareggio).

Le altre partite dell’ultima giornata: Legnaro-Piacenza 8-1, Mammuth Roma-Montebelluna 0-7 e Civitavecchia-Viareggio 4-2.

Classifica finale: Legnaro 35; Civitavecchia 33; Viareggio 30; Libertas Forli 27; Montebelluna 21; Castelli Romani 13; Mammuth Roma 5; Piacenza 4.

Con Montebelluna-Libertas l’altro quarto di finale è Castelli Romani-Spv Vecchia Viareggio (stesse date, l’andata nella capitale).

Le due squadre vincitrici dei quarti di finale sfideranno poi in semifinale la prima e la seconda classificata, alle quali viene quindi risparmiato il primo turno degli spareggi.

Enrico Magnani