Warpigs, una vittoria per la semifinale

C’è una semifinale da conquistare: forti del successo per 2-1 a Montebelluna, stasera alle 20.30 la Libertas Hockey Forlì ospiterà i Riders nel ritorno dei quarti di finale al pattinodromo di via Ribolle. In caso di sconfitta, gara3 domani sempre a Forlì. Ad attendere in semifinale chi passerà il turno fra Forlì e Montebelluna ci sono già Legnaro e Civitavecchia, qualificate di diritto al secondo turno in quanto arrivate rispettivamente prima e seconda in campionato, più Viareggio che invece ha eliminato i Castelli Romani ai quarti.