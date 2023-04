Women, Burbassi ancora in gol "Ottima stagione"

Sogna la serie A, ma intanto contribuisce in maniera determinante alla salvezza del Ravenna in una B sempre competitiva. La ravennate Giada Burbassi, nonostante abbia 22 anni, è già alla sua sesta stagione col Ravenna Women ed è la bomber della squadra con 7 reti, scese poi a 6 per la vittoria a tavolino col Cesena che le ha tolto quella del pari. "Sono molto soddisfatta della nostra stagione – spiega Burbassi – e della mia in particolare. Essere il miglior marcatore mi dà fiducia. Siamo una formazione giovane e qualche volta magari lo paghiamo con prestazioni che potevano essere migliori, ma ci sono state partite notevolissime che hanno avvicinato il Ravenna Women alla salvezza", come le due pareggiate col Napoli. Domenica a Trani ha segnato il suo settimo gol, quello della sicurezza dopo quello della compagna Kiki Carrer. "Nella ripresa ci siamo svegliate e abbiamo segnato due reti vincendo una partita molto importante. La A? Mi piacerebbe, e magari con l’Inter, la mia squadra del cuore".