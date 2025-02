Autodromo di Imola, il calendario 2025: si punta al milione di presenze

Imola, 27 febbraio 2025 – Un milione di presenze potenziali nel 2025 per una struttura in grado di generare un indotto economico stimato già oggi in 600 milioni di euro e che potrebbe raggiungere addirittura il miliardo entro il 2029 grazie ai nuovi investimenti. Sono i numeri (destinati a riaccendere il dibattito politico) che uno studio del Censis assegna all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari nel giorno della presentazione del calendario eventi della nuova stagione ieri alla Farnesina, sede del ministero degli Affari esteri, a Roma.

Autodromo, il calendario 2025

I pezzi forti del 2025 sono ormai noti: il Wec del 18-20 aprile, il Gp di F1 dal 16 al 18 maggio, i concerti estivi (Max Pezzali 12 luglio ed AC/DC 20 luglio) e la new entry Monsterland ad Halloween (31 ottobre). Ma si parte già domenica 2 marzo con al mattino la CorrImola e al pomeriggio la partenza della sfilata dei Fantaveicoli (e sabato 8 marzo c’è l’evento in rosa Wow Women motor). Il 21 marzo si celebra Ayrton Senna in quello che sarebbe stato il suo 65esimo compleanno. Prima del Wec ci sarà però un’altra conferma, quella del Duathlon sprint, che sabato 5 e domenica 6 aprile animerà i tornanti del circuito per la settima volta. Il 1° maggio ancora il ricordo di Ayrton, nel giorno del 31esimo anniversario della morte dell’indimenticato campione brasiliano. Il 30 maggio-1 giugno riecco Imola Green, mentre dal 20 al 22 giugno c’è la Porsche Cup Suisse e dal 26 al 29 giugno il Treffen internazionale (raduno motociclistico). Le auto tornano protagoniste a luglio, con le European Le Mans Series, di scena all’Enzo e Dino Ferrari dal 4 al 6 del mese. Pochi giorni dopo si passerà invece dal suono dei motori a quello della musica grazie allo show, sabato 12 luglio, di Max Pezzali. E il giorno dopo, domenica 13, c’è l’atto conclusivo del Giro d’Italia donne.

Una settimana più tardi, domenica 20 luglio, il concerto degli AC/DC. Dal 25 al 27 l’Autodromo tornerà poi a ospitare l’Imola Classic (auto storiche). Nel fine settimana successivo, quello dall’1 al 3 agosto, spazio invece al primo appuntamento stagionale a Imola con i campionati italiani a quattro ruote (Aci racing weekend). Il 30-31 agosto il Gp Fabbi della ciclistica Santerno. Il 6 e 7 settembre la tappa cittadina del Campionato italiano velocità moto. L’Historic Minardi day vivrà invece quest’anno in una nuova finestra, quella del 13-14 settembre, vale a dire pochi giorni prima del ritorno della mostra scambio del Crame, a sua volta in programma dal 19 al 21 del mese. Secondo weekend targato Aci il 26-28 settembre, poi la Modena 100 ore il 10 ottobre e il Giro dei Tre Monti 18-19 ottobre. Gran finale con la novità Monsterland, evento dedicato ad Halloween, il 31 ottobre. Ultimo appuntamento stagionale il 7 dicembre con il ritorno di Autodromo senza barriere.

Lo studio del Censis

Al di là dei numeri, l'obiettivo dichiarato ieri a Roma dai vertici di Autodromo e Comune è quello di «attirare un pubblico sempre più qualificato: in particolar modo i cosiddetti ‘big spender’, ovvero coloro che sono disposti a investire di più in esperienze esclusive, ospitalità di alto livello e prodotti di lusso». Oggi questa fascia rappresenta, sempre secondo il Censis, circa il 15% del pubblico degli eventi ospitati a Imola. «Ma con un'offerta adeguata e un piano di valorizzazione dell'esperienza complessiva, questa percentuale potrebbe crescere fino al 25% nei prossimi quattro anni, generando un impatto economico rilevante per l'indotto», sono i calcoli contenuti nello studio. Se nel 2024 il pubblico dell’Autodromo è arrivato da 63 nazioni diverse, quest’anno si vuole estendere la platea fino a 85 Paesi. Sempre secondo i numeri del Censis, oggi l'indotto annuo generato dal circuito è stimato in 600 milioni di euro, ma con gli investimenti pianificati potrebbe superare il miliardo entro il 2029. Nei prossimi quattro anni, il contributo totale all'economia del territorio potrebbe raggiungere i 2,4 miliardi di euro, con un potenziale di crescita fino a 4 miliardi. Comune e Censis fanno sapere che continueranno anche in futuro il loro percorso di collaborazione, coinvolgendo oltre 400 aziende dell'Emilia-Romagna per «valutare con precisione il valore economico degli eventi e di definire strategie mirate per massimizzare il ritorno economico e l'attrattività del circuito».