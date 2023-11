Castel Guelfo, rubano felpe e scarpe all’Outlet. Denunciati tre minori

Castel Guelfo (Bologna), 30 novembre 2023 – Hanno rubato tre felpe e un paio di scarpe dall’Outlet. I carabinieri della stazione di Castel Guelfo, nel tardo pomeriggio di domenica 26 novembre, hanno denunciato tre ragazzi 17enni, tutti di origine albanese, residenti in una comunità per minori della provincia, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine, in quanto accusati del reato di furto aggravato in concorso. È successo verso le 19.30 circa, quando un addetto alla vigilanza della struttura commerciale ha contattato la centrale operativa dei carabinieri di Imola e ha riferito di aver fermato tre giovani, i quali poco prima avevano rubato della merce dall’interno dei negozi a marchio Nike e Puma. I militari hanno immediatamente raggiunto l’outlet e identificato i minori i quali, nella circostanza, sono stati trovati in possesso di tre felpe, già indossate. Uno dei tre, è stato trovato anche con a piedi un paio di scarpe nuove. Tutta la merce era stata portata via poco prima all’interno dei rispettivi negozi. Il 17enne che calzava le scarpe nuove è stato anche trovato con in mano una busta, al cui interno aveva riposto le sue vecchie scarpe che si era tolto al momento del furto. Tutta la merce recuperata, del valore commerciale complessivo di euro 269, è stata restituita ai legittimi proprietari. La stessa è risultata danneggiata e pertanto non più rivendibile. Le felpe sono infatti state rovinate a seguito della rimozione con forza del dispositivo anti-taccheggio, mentre le scarpe sono risultate sporche essendo state calzate. I tre minori, dopo le formalità di rito, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e affidati al responsabile della comunità, precedentemente avvisato dai militari dell’Arma.