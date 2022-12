Concerti e gare a Imola, prende forma l’idea mini-festival

Jonathan Rea con il numero 65 e Alvaro Bautista su Ducati con il 19: probabile il loro ritorno a Imola

Imola, 29 dicembre 2022 – Prende forma l’idea di allestire in Autodromo un mini-festival (non solo legato alla musica rock) da abbinare al sempre più probabile ritorno delle moto della Superbike la prossima estate. Nell’attesa che venga appunto ufficializzato il nuovo matrimonio con il mondiale riservato alle due ruote derivate dalla produzione di serie, pronto a concretizzarsi domenica 16 luglio 2023, il calendario dei concerti dell’Enzo e Dino Ferrari ha già un punto fermo: Placebo venerdì 14 luglio.

L’obiettivo è di affiancare a quell’appuntamento altri due show musicali: uno giovedì 13 e l’altro lunedì 17 luglio. Eventi pensati per un’affluenza complessiva più simile a quella dei palasport che non a quella dei concertoni visti la scorsa estate all’Enzo e Dino Ferrari. I nomi degli artisti in ballo sono ancora top secret, ma come si diceva all’inizio i loro identikit non sono legati esclusivamente al mondo della musica rock che pure tanto bene si sposa con il paddock del circuito. L’idea è infatti quella di ampliare il più possibile la platea dell’Autodromo puntando anche su un pubblico molto giovane che guarda ai protagonisti della scena pop e rap italiana.

La difficoltà maggiore resta quella di allestire un grande palco e accogliere migliaia di persone in un’area che, in quello stesso momento, sta ospitando un evento internazionale. Un progetto tanto stimolante quanto insidioso, sul quale pesa un precedente poco fortunato: nel 2016, la quasi concomitanza tra la data zero del tour di Laura Pausini e il weekend targato European Le Mans Series provocò uno strappo con gli organizzatori dell’evento motoristico ricucito solo in tempi recenti. Comune e Autodromo, rinfrancati dal successo dei concerti 2022 e forti dei rinsaldati rapporti con Dorna e Live Nation (promoter rispettivamente di Superbike e show musicali), sono però fermamente intenzionati a raccogliere questa nuova sfida. E il motivo è molto semplice: in un panorama, quello dei grandi eventi dal vivo, nel quale la concorrenza di stadi e aree per i festival è sempre più agguerrita, si vuole puntare tutto sulla peculiarità della location in riva al Santerno: i motori. E abbinare dunque la passione per la velocità a quella per la grande musica live. Il tutto rendendo il soggiorno a Imola una esperienza a 360 gradi.

Di sicuro, la parola ‘festival’ a queste latitudini rievoca i fasti del mitico Heineken, andato in scena in città fino al 2006. Meno successo ebbe invece, cinque anni dopo, il Sonisphere, al quale pure va riconosciuto il merito di aver riportato in Autodromo nomi quali Iron Maiden, Linkin Park e Sum 41. Rimase un tentativo isolato, nel 2012, anche ‘Musica in pista’, con Negrita (annullato), Ben Harper (22 luglio) e J-Ax (27 luglio). Da allora, l’idea del festival ha covato sempre sotto la cenere di show epici come AC/DC (2015), Guns N’ Roses (2017) e i tre concertoni di quest’anno. L’estate 2023 dirà se abbinare più manifestazioni musicali a un grande evento legato ai motori sarà stata la scelta giusta.