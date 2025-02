AC/DC a Imola, corsa al biglietto: 6 settori nell’area concerto

Imola, 7 febbraio 2025 – Quattro zone ‘pit’ nel paddock con prezzi differenti a seconda della distanza al palco, quest’ultimo posizionato vicino al centro medico. E collina della Rivazza divisa in due (un po’ come accade per la Formula 1): da un lato la tribuna ecologica (unico settore con posti a sedere numerati), dall’altro il prato. Ecco come si presenterà domenica 20 luglio l’area del concerto degli AC/DC in Autodromo, che ospiterà l’unica tappa italiana del tour europeo della band australiana. La mappa è stata diffusa ieri dal promoter Barley Arts, che già nel 2015 aveva organizzato il grande show di Angus Young e soci in riva al Santerno davanti a 92mila spettatori.

Il costo dei biglietti (esclusi i diritti di prevendita) varia dai 100 ai 140 euro. In particolare, il biglietto più economico è quello per il prato Rivazza, che costerà 100 euro; per la vicina tribuna ne serviranno invece 130. Per quanto riguarda il paddock (posto unico in piedi), si va dai 110 euro del pit D ai 140 euro del pit A (il posto più ambito e costoso in quanto maggiormente vicino al palco), passando per i 120 euro del pit C e i 130 del pit B.

I biglietti (nominali) saranno in vendita da questa mattina alle 11 solo su TicketOne (online e punti vendita) per un acquisto massimo di quattro biglietti per transazione e per account. Barley Arts ha rilanciato ieri l’appello a non affidarsi ai circuiti di secondary ticketing. Sarà possibile fare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da venerdì 20 giugno. Non sono previste prevendite riservate, biglietti a prezzo dinamico e/o flessibile o pacchetti che prevedano viaggio e biglietto o servizi accessori. I bambini fino ai sei anni di età potranno accedere gratuitamente al concerto italiano; dai sette anni compiuti potranno entrare con un biglietto intero e non saranno previste riduzioni.

Per quanto riguarda i disabili, la procedura di accredito è gestita dalla Onlus ‘Mani amiche’. È possibile fare richiesta a partire dalle 11 di oggi, in contemporanea con l’apertura delle vendite al pubblico, solo su ManiAmicheOnlus.org. “Le richieste saranno elaborate seguendo l’ordine cronologico di ricezione fino a esaurimento posti all’interno dell’area prevista – spiegano gli organizzatori –. Richieste inviate tramite altri canali (social o mail) non saranno prese in considerazione”.

Più avanti verranno diffuse le informazioni relative alle aree campeggio (ci saranno), parcheggi (verrà confermato lo schema degli ultimi anni) e l’allestimento dei treni locali straordinari che accompagna sempre i grandi eventi dell’Autodromo. Per rimanere aggiornati sul concerto è comunque disponibile sugli store digitali ‘Barley Arts x AC/DC’, un’app gratuita che nelle prossime settimane si popolerà con tutte le informazioni utili. Già noto il nome del gruppo che aprirà il concerto ‘The Pretty Reckless’.

“L’annuncio dell’unica data italiana degli AC/DC, sabato 20 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, a dieci anni dal leggendario concerto nella stessa location, ha mandato i fan internazionali e italiani in fibrillazione lo scorso lunedì – hanno commentato ieri gli organizzatori dello show –. Il concerto di Imola infatti, alla luce della geografia del tour, ragionevolmente vedrà la partecipazione di pubblico da Svizzera, Austria, Croazia, Slovenia, Francia e da molti altri Paesi europei e non solo”.

In effetti, fu così anche nel 2015. Pure in quel caso, Imola era stata scelta come unica tappa italiana degli AC/DC. E in città si videro tantissimi fan stranieri della band. Due lustri più tardi, tutti hanno voglia di dimostrare che l’età riportata sui documenti è solo un dettaglio.