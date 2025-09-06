Andrea Satta in concerto a Imola in Musica 2025

Ci sarà anche Andrea Satta dei Tetes de Bois a “Imola in musica 2025”, il cartellone estivo con eventi gratuiti, che chiuderà proprio domenica la sua intensa programmazione. Il concerto della sera del 7 settembre proporrà il primo album da solista di Satta, “Niente di nuovo tranne te”, in piazza Gramsci. Accanto a lui, sul palco, Giorgio Maria Condemi al basso, Stefano Ciuffi alla chitarra, e Lepre alla batteria. L'inizio è previsto per le 21.

Il concept del nuovo album

Il nuovo album “Niente di nuovo tranne te” è un attraversamento nella quotidianità dove le vite delle persone sono viste e raccontate con una lente particolare, quella di un musicista ma anche pediatra nell'hinterland di una grande città. Tanti gli ospiti d’eccezione nei duetti del disco uscito a dicembre 2023, da Giovanni Truppi in “Abbi pazienza”, a Daniele Silvestri nel brano “Maddalena”, fino all'indimenticabile Paolo Benvegnù in “Suonano le sirene”.

Nell'album ovviamente anche i Tetes de Bois, fratelli più che sodali artistici, presenti in “Io amo te”, prezioso contributo in questo primo viaggio da solo di Andrea Satta. L’illustrazione della copertina dell’album è opera di Alice Pasquini, in arte Alicè, artista contemporanea le cui opere sono esposte sulle superfici urbane, nelle gallerie e nei musei di centinaia di città in tutto il mondo. Dall'album sono stati estratti due singoli, "Bellissima" con un video diretto da Giansalvo Pinocchio con protagonista la stessa street artist, Alice Pasquini e “Coupon” che ha ispirato il corto di Agostino Ferrente con Andrea Satta, Milena Vukotic, Maria Grazia Calandrone, Pier Luigi Bersani.

Un artista a tutto tondo

A partire dalla sua passione per la bicicletta, Andrea Satta con la sua band dal nome francese ha ideato negli scorsi anni un eco-spettacolo sulle due ruote alimentato a pedali, il “Palco a Pedali”. L’energia elettrica che illuminava il palco e lo faceva suonare era generata da 128 spettatori volontari, che con le loro biciclette agganciate a uno speciale cavalletto collegato a una dinamo, pedalavano per tutta la durata dello spettacolo. Semplicemente pedalando producevano dunque l’energia necessaria per sostenere l’intero concerto.

Satta è stato poi in teatro con “La fisarmonica verde”, un libro per ragazzi dagli 11 ai 111 anni pubblicato da Mondadori e uno spettacolo sulla storia di suo padre, tornato da un campo di concentramento nazista a cavalcioni dei respingenti di un treno merci grazie a una fisarmonica che sapeva suonare. Oltre alla musica, Satta ha sempre avuto anche una passione per il suo lavoro di pediatra, arrivando nel 2021 a ricevere la medaglia d’oro della Società Italiana di Pediatria con la seguente motivazione “Pediatra globale, con il progetto “Mamme Narranti” ha trasformato il suo ambulatorio per bambini in un luogo di incontro, in una comunità, frequentato da molte famiglie non italiane, per contrastare il disagio sociale, l'emarginazione, la solitudine, la discriminazione e anche il razzismo”.

Satta è inoltre ideatore e direttore artistico di “Stradarolo” e di tanti altri eventi e festival in cui l'arte urbana si fa scenario artistico contemporaneo.