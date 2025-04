Anche Ron scende nell’Arena: un cartellone pieno di stelle

Castel San Pietro, 27 aprile 2025 – Dopo Piovani e Gualazzi, anche Ron. Vera e propria pioggia di stelle in arrivo nel cartellone estivo musicale nell’Arena fresca di rinnovo. Se poche settimane fa erano infatti stati annunciati da Erf i concerti del premio Oscar Nicola Piovani e di Raphael Gualazzi, nelle ultime ore è giunta l’ufficializzazione di un terzo nome che andrà a riempire un’altra casella del mosaico del programma estivo dell’Arena. Si tratta di Ron, cantautore pavese ma con fortissimi legami con Bologna anche e soprattutto per l’amicizia con Lucio Dalla, al quale regalò ‘Attenti al lupo’, hit da oltre un milione e mezzo di copie.

Scoperto prima e cresciuto poi nella storica Rca, Rosalino Cellamare ottenne il suo primo vero successo proprio grazie a Dalla che, da coautore, scrisse per lui ‘Il gigante e la bambina’ che Ron presentò a Un disco per l’estate nel 1970. Nella lunga e luminosa carriera, poi, indimenticato e indimenticabile il successo a Sanremo in coppia con Toscan (“Vorrei incontrarti tra cent’anni”), ma anche premi di massimo prestigio come il “Luigi Tenco” e il premio della critica “Mia Martini”.

Ron sarà all’Arena il 17 luglio alle 21.30 come data dell’Entroterre Festival, main partner del comune di Castel San Pietro come Erf lo sarà per le date già fissate di Piovani (27 agosto) e Gualazzi (16 luglio). “I tre nomi sin qui ufficializzati certificano anche l’impronta che abbiamo scelto di dare alla rassegna estiva musicale dell’Arena, puntando un taglio artistico variegato”, non nasconde la propria soddisfazione Claudio Carboni, assessore alla Cultura di Castel San Pietro, che svela anche un dettaglio non secondario per il pubblico castellano. “I residenti a Castel San Pietro usufruiranno di uno sconto al momento dell’acquisto del biglietto, e questo non può che farci molto piacere, così come di non secondaria importanza è il tema del costo generale dei tagliandi d’ingresso, che si possono definire popolari (30 euro, riporta il sito Fondazione Entroterre dov’è già acquistabile il biglietto, ndr)”.

Un’altra corposa novità Carboni la svela poco dopo, annunciando che all’Arena “tornerà un’opera lirica. L’Arena nacque con questo scopo, e ci sembra doveroso riproporla nel calendario che stiamo allestendo”. Un calendario che verrà integralmente reso noto intorno a metà maggio e che, tra l’altro, “includerà anche prosa e comicità”, e che naturalmente, come da tradizione, avrà anche diverse date cinematografiche.