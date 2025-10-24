Baccanale 2025 a Imola, 3 settimane tutte da gustare: la guida completa

Imola (Bologna), 24 ottobre 2025 – Profumi d’Oriente e sentori d’autunno stanno per conquistare Imola. Dal 25 ottobre al 16 novembre torna il Baccanale, la rassegna che da quarant’anni intreccia gusto, cultura e territorio, con un’edizione dedicata a ‘Un mondo di spezie’. Un percorso sensoriale e culturale tra aromi che hanno solcato oceani e attraversato i secoli, unendo civiltà e tradizioni lontane. In programma, menù tematici, lezioni di cucina e decine di appuntamenti diffusi in tutta la città, tra arte, sapori e curiosità.

Il primo weekend: 25-26 ottobre

Inaugurazione sabato 25 ottobre al teatro comunale Ebe Stignani, con la lectio magistralis dello storico dell’alimentazione Massimo Montanari, seguita domenica 26 ottobre alle 11, sempre allo Stignani, dall’incontro ‘La cucina italiana patrimonio Unesco?’ con Maddalena Fossati Dondero e lo stesso Montanari. La giornata si concluderà alle 17.30 in Biblioteca comunale, con l’evento ‘40 anni e non sentirli’, dedicato all’anniversario della manifestazione.

Chi sono i dolci protagonisti

Giovedì 30 ottobre nello spazio coperto di piazza Matteotti, cuore del centro storico di Imola, salirà sul palco il maestro Iginio Massari, affiancato da Sebastiano Caridi e Fausto Morabito, per un’esibizione dedicata alle spezie in pasticceria. Domenica 2 novembre, sempre in piazza Matteotti, sarà la volta del maestro Gino Fabbri, con un racconto sul ruolo delle spezie nella pasticceria contemporanea.

In alto i calici: 8-9 novembre

Il weekend dell’8 e 9 novembre sarà invece dedicato alle eccellenze locali con il Banco d’assaggio dei vini e dei prodotti del territorio, ospitato all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il 14 novembre, Imola diventerà capitale della mixology con ‘Il giro d’Italia in un drink – Spezie, sapori, storie’, un percorso tra cocktail e creatività ispirato al tema dell’anno sempre in piazza Matteotti.

Il Garganello d’Oro

Grande protagonista dell’edizione 2025 sarà lo chef Max Mascia, che verrà insignito del premio Garganello d’Oro “per aver raccolto, conservato e rinnovato la grande tradizione del ristorante San Domenico (due stelle Michelin, ndr), mantenendo la sua posizione d’eccellenza nel panorama gastronomico italiano e per la generosità con cui mette a disposizione della comunità imolese la sua professionalità riconosciuta in Italia e all’estero”. La cerimonia di consegna si terrà domenica 2 novembre alle 18 in piazza Matteotti.

L’immagine

A impreziosire il Baccanale anche il manifesto firmato dall’illustratore Ale Giorgini, che ha trasformato la storia delle spezie in una mappa visiva fatta di rotte, colori e simboli. Un intreccio che racchiude lo spirito della rassegna: un dialogo fra passato e futuro, fra tradizioni e culture che continuano a contaminarsi.