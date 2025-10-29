Baccanale 2025 stellato: Spigaroli strega la piazza, oggi c’è Max Mascia

Imola, 29 ottobre 2025 – Imola si è regalata ieri un martedì denso di profumi e suggestioni. Il Baccanale 2025, dedicato quest’anno al tema ‘Un mondo di spezie’, ha vissuto una giornata di grande intensità, tra approfondimenti storici e prove d’alta cucina che hanno conquistato pubblico e palati.

Nel pomeriggio, l’Aula Magna di Palazzo Vespignani ha ospitato la professoressa Maria Grazia Bellardi, che ha guidato i partecipanti in un viaggio tra le zucche Lagenaria e le spezie dell’antichità, dal mondo romano ai dipinti rinascimentali. Un incontro che ha intrecciato botanica, arte e storia, restituendo al pubblico il fascino di ingredienti simbolo di ricchezza e mistero. Poche ore dopo, in piazza Matteotti, è stato lo chef stellato Massimo Spigaroli – patron dell’Antica Corte Pallavicina e ambasciatore del made in Italy nel mondo – ad accendere i riflettori. Con la sua “cucina gastro fluviale”, Spigaroli ha raccontato il dialogo tra tradizione e innovazione, mostrando come le eccellenze del territorio possano incontrare spezie e culture lontane.

Ma il viaggio sensoriale del Baccanale non si ferma. Oggi sarà la volta di un altro grande protagonista della cucina italiana: Max Mascia, due stelle Michelin del ristorante San Domenico. Alle 18,30, nello spazio coperto di piazza Matteotti, lo chef guiderà il pubblico in uno showcooking firmato insieme a Cannamela, in cui gli aromi diventeranno il filo conduttore di piatti narrativi, capaci di unire tecnica, memoria e curiosità.

La serata proseguirà alle 20,30 in Biblioteca comunale, dove la storica Anna Attiliani presenterà La spezieria di Diotaiuti. Merci, storie e persone di una bottega imolese del Trecento. Tra candele e barattoli di polveri aromatiche, la biblioteca si trasformerà in una bottega medievale, riportando in vita la quotidianità dei mercanti e l’antico valore delle spezie come simbolo di cura e prosperità. Domani il festival intreccerà gastronomia, teatro e dolcezza.

Alle 18,30, sempre in piazza Matteotti, Maria Pia Timo e il maestro pasticciere Sebastiano Caridi porteranno in scena un dialogo ironico e goloso in cui le spezie diventano materia di racconto e creazione. In serata, alle 20,30, il ridotto del teatro Stignani inaugurerà la rassegna Leggi e assaggia con la scrittrice Gabriella Genisi, autrice della serie dedicata alla commissaria Lolita Lobosco. Le atmosfere di Bari e il profumo degli spaghetti all’assassina, cucinati dagli studenti dell’Istituto Artusi di Riolo Terme, uniranno letteratura e sapore in un’esperienza multisensoriale.

Il fine settimana si aprirà invece nel segno della genuinità. Venerdì dalle 16 alle 19, il Mercato della Terra tornerà a riempirsi di colori e voci: produttori locali e presìdi Slow Food racconteranno origine, proprietà e curiosità delle spezie, invitando i visitatori a sperimentarle nelle proprie cucine.