Scatta l’ora del Baccanale, Montanari racconta l’olio. Menù in 33 ristoranti

Imola, 19 ottobre 2024 – Si alza il sipario sul Baccanale. Il primo fine settimana della consueta rassegna enogastronomica organizzata dal Comune, che quest’anno ha come tema ‘Un filo d’olio’, sarà all’insegna del buon cibo (debuttano i menù dedicati in 33 ristoranti tra città e circondario) e della cultura.

Oggi a partire dalle 17 al teatro Ebe Stignani la cerimonia inaugurale alla presenza del sindaco Marco Panieri e degli assessori Pierangelo Raffini (Centro storico e Attività produttive) e Giacomo Gambi (Cultura).

Alle 17.30 la lectio magistralis del professor Massimo Montanari, storico dell’alimentazione, su ‘Condire, friggere, ungere - La millenaria epopea dell’olio tra gusto e bellezza’, che introduce appunto il tema dell’edizione 2024 della rassegna.

Domani alle 11, sempre al teatro Ebe Stignani, il professore, storico e divulgatore Alessandro Barbero dialogherà con lo stesso Montanari per un appuntamento dal titolo ‘Alimentazione e società nel medioevo’. Argomento centrale dell’incontro, il cibo e l’alimentazione, elementi distintivi di tutte le civiltà che si sono susseguite nei secoli. I due storici, che non hanno certo bisogno di presentazioni, daranno vita ad un convivio al quale sarà possibile soddisfare la propria fame di sapere, o stuzzicare nuovi appetiti intellettuali. Non ci sono più posti disponibili a teatro (i biglietti gratuiti andarono esauriti molto rapidamente), ma sarà possibile seguire l’iniziativa in streaming collegandosi alla pagina Facebook del Comune.

Sempre domani, ancora una volta allo Stignani, alle 17 spazio per una chiacchierata con gli illustratori della mostra (allestita da oggi in piazza Caduti per la Libertà) ‘That’s It – Eat, be well, love Italy’: Chiara Fracella, illustratrice dell’immagine originale del Baccanale 2024; Maria Mangiapane; Michele Bruttomesso; Lucio Schiavon; Sara Passamonti. Il percorso espositivo, ideato un anno fa in occasione della VIII Settimana della cucina italiana nel mondo e promosso in quell’occasione dall’Ambasciata d’Italia ad Atene, espone sotto l’Orologio tredici opere di cinque importanti illustratori. Ideata e curata da Myth euromed, la mostra offre un’istantanea illustrata dell’Italia, tra benessere, gusto e stile.

Tra le curiosità di questo prime fine settimana del Baccanale da segnalare, sempre domani a partire dalle 16 in piazza Matteotti, l’esibizione de ‘Gli spaghetti alla bolognese’.

Si tratta di una street band di otto elementi che suonano a pieni polmoni, senza basi musicali, senza amplificazioni, senza elettricità.

Lo spettacolo alterna semplici coreografie di parata a concerti estemporanei eseguiti tra il pubblico, coinvolgendo adulti e bambini con gag e animazioni. Un vastissimo repertorio che va dal funky alle sigle dei cartoni animati, dallo swing ai brani disco anni ’70 e ‘80.