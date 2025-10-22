Il Baccanale è servito: viaggio nel gusto in un mondo di spezie

Imola, 22 ottobre 2025 – Imola si prepara a profumare di cannella, curcuma e zenzero. Torna il Baccanale, la storica rassegna che da quarant’anni racconta la cultura del cibo e l’identità del territorio, con una nuova edizione – dal 25 ottobre al 16 novembre – dedicata quest’anno a Un mondo di spezie. Un viaggio sensoriale e culturale attraverso gli aromi che hanno attraversato i secoli, unendo popoli, rotte e tradizioni. Il tutto tra menù a tema nei ristoranti, scuole di cucina e decine di appuntamenti in tutta la città.

L’inaugurazione è in programma sabato 25 ottobre al teatro Stignani, con la lectio magistralis dello storico dell’alimentazione Massimo Montanari, seguita domenica 26 ottobre alle 11, sempre allo Stignani, dall’incontro La cucina italiana patrimonio Unesco? con Maddalena Fossati Dondero e lo stesso Montanari. La giornata si concluderà alle 17.30 in Biblioteca comunale, con l’incontro 40 anni e non sentirli, dedicato all’anniversario della manifestazione.

Il calendario prosegue mercoledì 29 ottobre con lo showcooking dello chef bistellato Max Mascia del ristorante San Domenico di Imola, e giovedì 30 ottobre con la scrittrice Gabriella Genisi, protagonista del primo appuntamento della rassegna Leggi e assaggia. Nello stesso giorno, in piazza Matteotti, salirà sul palco il maestro Iginio Massari, affiancato da Sebastiano Caridi e Fausto Morabito, per un’esibizione dedicata alle spezie in pasticceria.

Domenica 2 novembre, sempre nello spazio coperto di piazza Matteotti, sarà la volta del maestro Gino Fabbri, con un racconto dedicato al ruolo delle spezie nella pasticceria contemporanea. Il weekend dell’8 e 9 novembre sarà invece dedicato alle eccellenze locali con il Banco d’assaggio dei vini e dei prodotti del territorio, ospitato all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il 14 novembre, Imola diventerà capitale della mixology con Il giro d’Italia in undrink – Spezie, sapori, storie, un percorso tra cocktail e creatività ispirato al tema dell’anno. La rassegna si chiuderà domenica 16 novembre al teatro dell’Osservanza con il divulgatore scientifico Dario Bressanini, che presenterà il suo nuovo libro La dieta termodinamica. Grande protagonista dell’edizione 2025 sarà Max Mascia, che verrà insignito del premio Garganello d’Oro “per aver raccolto, conservato e rinnovato la grande tradizione del San Domenico, mantenendo la sua posizione d’eccellenza nel panorama gastronomico italiano e per la generosità con cui mette a disposizione della comunità imolese la sua professionalità riconosciuta in Italia e all’estero”.

A impreziosire il Baccanale anche il manifesto firmato dall’illustratore Ale Giorgini, che ha trasformato la storia delle spezie in una mappa visiva fatta di rotte, colori e simboli. Un intreccio che racchiude lo spirito della rassegna: un dialogo fra passato e futuro, fra tradizioni e culture che continuano a contaminarsi. Con il suo ricco programma di incontri, showcooking, degustazioni e racconti, il Baccanale 2025 si annuncia come un’edizione memorabile: quasi un mese di esperienze, saperi e profumi che farà di Imola, ancora una volta, la capitale del gusto e delle storie che nascono intorno a una tavola.