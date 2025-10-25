Come arrivare a Monsterland 2025 a Imola: treni speciali e navette

Imola (Bologna), 25 ottobre 2025 – Tutto pronto per l’invasione di Halloween all’Autodromo. Venerdì 31 ottobre, dalle 17 fino all’alba, il Monsterland Festival trasformerà l’Enzo e Dino Ferrari in una gigantesca arena del divertimento, con oltre 30mila partecipanti attesi da tutta Italia. E mentre cresce l’attesa per l’evento, il Comune di Imola ha messo a punto il piano logistico per gestire afflussi, spostamenti e sicurezza dedicato alla manifestazione nella quale saranno protagonisti Fabri Fibra, Lazza, Emis Killa, Anna Pepe, Kid Yugi e Gabry Ponte.

Per facilitare l’arrivo e il rientro dei visitatori, sono stati predisposti treni speciali, navette dedicate e un vasto sistema di parcheggi.

I treni speciali

In particolare, tre convogli straordinari partiranno nella notte: due diretti a Bologna (alle 1.25 e 3.15) e uno verso Rimini (all’1.08).

I parcheggi

Le aree di sosta, numerate da P1 a P8, apriranno alle 17. I costi variano a seconda del mezzo: 60 euro per autobus, 20 per minibus fino a 16 posti, 15 per auto fino a nove posti, 10 per moto e 22 per camper o roulotte. I bus potranno sostare in via Pirandello, davanti al supermercato Famila, raggiungibile seguendo il percorso via Primo Maggio – asse attrezzato – via San Benedetto – via Pirandello. Previsti posti gratuiti per i disabili in piazzale Leonardo da Vinci, con accesso riservato a chi è in possesso del contrassegno.

I bus navetta

Tra stazione e Autodromo sarà attivo un servizio di bus-navetta continuo: in direzione evento le partenze avverranno dal parcheggio ex Scalo Merci in via della Senarina, mentre per il ritorno il capolinea sarà in via Pirandello. I mezzi da 55 posti saranno in funzione senza interruzioni dalle 17 alle 6. “Un servizio comodo e ben organizzato, frutto della collaborazione tra Comune e staff del Festival, che vedrà arrivare anche una ventina di pullman da tutta Italia”, spiegano da Palazzo comunale.

I bus dagli hotel del circondario

Inoltre, l’organizzazione ha attivato un servizio di transfer riservato ai partecipanti, con collegamenti diretti tra l’Autodromo e le strutture ricettive di Imola, Castel San Pietro, Riolo Terme e Faenza: oltre 1.500 persone ne usufruiranno al termine della serata.

Gli street tutor

Per garantire ordine e sicurezza, 30 street tutor saranno operativi fino alle 5 del mattino in centro, nei parchi e nelle principali aree di sosta, nell’ambito del progetto di prevenzione promosso dalla Prefettura di Bologna.

Strade chiuse e modifiche alla viabilità

Lunedì sarà emanata l’ordinanza con tutte le misure di viabilità. Il documento introdurrà divieti temporanei di sosta e transito, la chiusura pedonale di alcune aree – tra cui il parco delle Acque Minerali – e l’attivazione di parcheggi straordinari a pagamento. L’organizzazione, insieme ad Area Blu, curerà segnaletica e flussi, mentre polizia locale e forze dell’ordine presidieranno l’intera area per garantire sicurezza e regolarità nei movimenti.