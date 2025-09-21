Crame 2025 da record: a Imola 40mila visitatori, espositori in aumento del 30%

Imola, 21 settembre 2025 – Dopo l’inaugurazione di venerdì, tra ieri e oggi la 47esima edizione della mostra-scambio Crame (Club romagnolo auto e moto d’epoca) è entrata nel clou. Sono più di duemila gli espositori che sull’asfalto dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari alternano nei loro stand mezzi d’epoca, rarità da collezione e ricambi introvabili a curiosità e memorabilia di ogni genere. “È molto più di un semplice mercato – ha sottolineato immediatamente il presidente del Crame Luciano Marzocchi al taglio del nastro di ieri –, è un luogo dove la passione prende vita, dove si respirano storia, cultura e innovazione. Ogni mezzo o pezzo di ricambio racconta una storia. Ogni incontro può rivelarsi l’inizio di una nuova amicizia, di una collaborazione o di uno scambio di idee e valori”.

Un pensiero che sta alla base della mostra-scambio, che da quasi cinquant’anni continua a espandersi ed è arrivata a occupare l’intero tracciato dell’Autodromo, compresi anche box e paddock oltre alla pista. Camminando tra questi, secondo il sindaco imolese Marco Panieri “la cosa più bella è osservare macchine e motori che hanno significato una storia importante non solo per il territorio di Imola e dell’Emilia Romagna, ma per tutto il paese”. Il sindaco ha parlato di 40mila persona attese nei tre giorni e un aumento di espositori del 30% rispetto agli anni scorsi. Tra le attrazioni di punta di questa edizione, spazio all’esposizione dei 40 anni della Minardi in Formula 1 e i 50 dalla storica vittoria di Brambilla al Gran Premio d’Austria.

Il settore due ruote è invece protagonista grazie al neonato Mimas (Museo internazionale moto e auto storiche) con Suzuki della collezione Merzari, tra cui la Geminiani-Yoshimura del mondiale 1987. Grande attenzione anche ai veicoli da lavoro, con camion, trattori, autobus e mezzi militari che raccontano la storia dell’Italia del dopoguerra e dello sviluppo agricolo e industriale. A soffermarsi e imparare, oltre che ammirare, centinaia di visitatori non solo da tutta Italia ma anche dall’estero, spesso accompagnati dalle famiglie.

“Queste esposizioni contribuiscono a rendere Imola – ha spiegato il consigliere regionale Fabrizio Castellari –, terra di motori, uno dei palcoscenici più importanti della scena internazionale negli anni”. E l’intenzione è quella di continuare a valorizzarla in futuro. “Ci saremo sempre – ha dichiarato il direttore generale dell’Autodromo Pietro Benvenuti –, lavoreremo per un futuro ancora più forte di questo Crame”.

A concludere il taglio del nastro di ieri e dare la benedizione ai presenti, tra cui anche le forze dell’ordine e il rappresentante dell’Asi (Automotoclub storico italiano) Riccardo Zavatti, è stato il parrocco appassionato di motori di Santa Maria in Regola don Pasini. L’evento fa anche parte dell’Italian Motor Week.