Fabri Fibra al Monsterland Halloween Festival all’Autodromo di Imola

Imola (Bologna), 14 ottobre 2025 – La squadra di Monsterland è al completo. Annunciato il nome dell’ultimo artista che si esibirà nel grande festival di Halloween in programma il 31 ottobre all’Autodromo di Imola. Si tratta di Fabri Fibra. La previsione degli organizzatori dell’evento, presentato ufficialmente oggi a Bologna nella sede della Regione, è quella di portare 30mila persone all’Enzo e Dino Ferrari nella notte più spaventosa dell’anno. La squadra degli artisti è, come detto, al completo. Prima di Fibra, era già stata annunciata la presenza di Gabry Ponte, Lazza, Anna Pepe, Emis Killa e Kid Yugi. Il festival, prodotto da Unconventional Events, è uno degli appuntamenti musicali più spettacolari e internazionali d’Europa: un gigantesco carnevale dell’intrattenimento dalle 18 alle 5 del mattino. Party ufficiale di chiusura il 1° novembre alla Rocca con un dj set dei Planet Funk a ingresso gratutito. Tornando invece alla notte di Halloween, in totale saranno 12 i palchi allestiti in Autodromo, ciascuno con un’identità musicale distinta. Il tema scelto per l’edizione 2025 è ‘The Psychedelic Circuit’: ogni area dell’impianto – dai paddock ai box – sarà trasformata in un palco a sé, allestito con scenografie immersive e dedicato a un genere musicale differente. Come da tradizione, non mancheranno i palchi circensi, con tendoni che ospiteranno artisti internazionali e spettacoli dal vivo. Monsterland non è soltanto musica. L’area festival, che si estende su 70mila metri quadrati, offrirà anche giostre, attrazioni adrenaliniche e un horror luna park a tema, oltre a spazi dedicati al cibo, all’intrattenimento e a esperienze per tutti i gusti. In quindici anni di storia, tra Milano prima e Ferrara poi, Monsterland ha ospitato oltre 300mila spettatori da più di 50 nazioni e più di mille artisti. “Arrivare alla 15esima edizione di questo evento è estremamente soddisfacente”, spiega William Gay, amministratore delegato di Unconventional Events, società di produzione dello show che arriva a Imola dopo 14 anni tra Milano e Ferrara. Parla di “sfida nuova in termini di orari e opportunità”, il sindaco Marco Panieri, mentre secondo Pietro Benvenuti, direttore generale dell’Autodromo, “spettacoli così dimostrano che il circuito è un luogo dove fare tante attività”. Per Roberta Frisoni, assessora regionale Turismo, “sarà sicuramente un’esperienza godibile per diverse fasce d’età”.