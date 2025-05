Festa del Tortellino: 10 giorni di gusto a Borgo Tossignano

Borgo Tossignano, 8 maggio 2025 – Dodici edizioni di gusto ma l’emozione della vigilia è sempre quella della prima volta. E’ tutto pronto per la Festa del Tortellino di Borgo Tossignano che da domani al 25 maggio, con una programmazione complessiva di dieci giorni di evento spalmati sui week end lunghi di ben tre settimane, celebrerà la regina delle minestre ripiene del territorio.

Deliziosi gioielli fatti a mano con quella sfoglia che, alle latitudini borghigiane, è realizzata ancora con passione dalle arzdore secondo le più antiche tradizioni tramandate di madre in figlia. Riflettori puntati sull’area del centro sportivo del paese, nella zona retrostante la tribuna dello stadio dove in contemporanea si svolgerà il 15° Trofeo Valsanterno di calcio giovanile con il 4° Memorial Poli Giovanni e Cavina Nardo, con quello stand gastronomico da 900 metri quadrati in grado di ospitare fino a 200 persone a sedere.

Apertura serale per cena a partire dalle ore 18.30 mentre l’11 e 17 maggio ci sarà pure l’aggiunta dell’opzione pranzo (il 25, invece, previsto l’accesso del pubblico solo a mezzogiorno, ndr). “Una tradizione iniziata nel 2012 e legata a doppia mandata al nostro torneo calcistico che coinvolge bambini e ragazzi di tutte le età – spiega Roberto Bacci, presidente della Valsanterno –. I preparativi procedono spediti anche perché, prima della nostra, ci sono già state un paio di feste e gli ingranaggi sono oleati. Una macchina organizzativa che conta oltre 60 volontari impegnati tra logistiche varie e manodopera”.

Con un occhio di riguardo al gusto ed ai sapori tipici della zona: “Le arzdore di Borgo Tossignano hanno appena finito di preparare 10 quintali di tortellini fatti a mano – continua –. Le persone arrivano da tutto il circondario imolese per assaggiare la specialità. Da non perdere anche il nostro rinomato castrato, altro pezzo forte del menù”. Un piacere carpire i gusti degli avventori: “I tortellini più gettonati? Quelli immersi nel brodo o conditi con il ragù – svela Bacci -. Ma vanno fortissimo anche alla panna e pasticciati. I prezzi sono rimasti gli stessi dello scorso anno. Nonostante il periodo non sia dei più rosei non abbiamo ritoccato le cifre, speriamo di starci dentro”. Con una novità. Serata del 15 solo su prenotazione con menù fisso: Paella de Marisco e sangria (tel. 346.0321940). Senza dimenticare le tante iniziative di intrattenimento dalle 20.30 in poi: il 9 protagonista sul palco Victor Inox mentre il 10 si ballerà con Fortunato. L’11 lo show tutto da ridere di Davide Lazzarini mentre il 15 toccherà a Nearco con le sue hit. Il 16 ancora spazio alla musica di Fortunato che il giorno dopo cederà il testimone al Gruppo Frustatori Cassani. Finale in crescendo, anche di decibel come piace ai più giovani, con dj Fighet (18), Victor Inox (23) e Filo dj (24).

Non meno importante il forte spirito di comunità intrinseco alla festa. Durante il difficile periodo alluvionale del 2023, per esempio, gli stand del Tortellino si trasformarono in un autentico presidio di riferimento per il vitto dei soccorritori e di alcune famiglie sfollate.

Senza dimenticare la visita ai volontari del cantante Piero Pelù, corso in vallata pochi giorni dopo il disastro naturale per dare una mano. Infine, una novità: il 24 maggio dalle 15.30 alle 16.30 presso gli spazi di via Largo Gruppo Combattimento Folgore pronto il laboratorio di pasta fresca ‘Mani in pasta’ nell’ambito di ‘Bologna Food Tour: degustazioni di prodotti del territorio’. A seguire, visita al vigneto e alla cantina Ca’ Bruciata (info extrabo@bolognawelcome.it – 051.6583109).