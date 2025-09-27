Al via il festival RestArt: un’esplosione di colori tra Marconi e Ortignola

Imola, 27 settembre 2025 – Al via ieri, con una vera esplosione di colori, il RestArt Festival, che alla sua dodicesima edizione conferma la capacità di trasformare angoli dimenticati della città in gallerie d’arte a cielo aperto. Per tre giorni il nuovo sottopasso Marconi-Ortignola diventa il cuore pulsante dell’iniziativa: 23 artisti italiani sono all’opera per restituire bellezza, identità e nuove visioni a uno spazio finora grigio e anonimo.

Imola si colora con la kermesse RestArt (foto Isolapress)

Il tema scelto per il 2025 è ‘MultiCroma’, un inno alla forza del colore come linguaggio universale e strumento di connessione. Dodici tonalità fondamentali, ispirate alla ruota cromatica, diventano la base per un percorso creativo che celebra la diversità come ricchezza e la pluralità come energia capace di generare comunità.

RestArt non è solo un festival di street art, ma un progetto di rigenerazione urbana che negli anni ha saputo restituire dignità ai cosiddetti ‘non-luoghi’: sottopassi, muri di confine, zone marginali. Quest’anno la sfida assume un significato ancora più simbolico. Il sottopasso collega due quartieri, Marconi e Ortignola, storicamente divisi da barriere urbanistiche. L’arte diventa così un ponte fisico e ideale, unendo graffiti, illustrazioni, geometrie e sperimentazioni cromatiche in un’unica opera collettiva.

Il ritorno nel quartiere Marconi non è casuale. Qui, otto anni fa, si svolse la quarta edizione di RestArt. Tornarci oggi significa intrecciare memoria e trasformazione, tracciare una linea che unisce passato e presente, riaffermando la vocazione del festival a ‘ricucire’ la città attraverso la creatività.

Il pubblico, già numeroso alla giornata inaugurale, potrà assistere fino a domani sera al work in progress degli artisti, camminando dentro un cantiere di idee e visioni che cresce ora dopo ora. A completare il programma non mancano talk, laboratori e momenti di confronto con cittadini e associazioni, segno che RestArt non vuole limitarsi a decorare muri, ma a generare nuove relazioni.

Da dodici anni questo progetto continua a sorprendere per la sua capacità di lasciare tracce concrete e durature. ‘MultiCroma’ non sarà solo un nome: resterà impresso sulle pareti del sottopasso e, forse, anche nei ricordi di una città che ha imparato a guardarsi con occhi diversi grazie all’arte.