Imola, il Garganello d’oro allo chef Ferrantino: “Un premio alla tradizione”

Imola, 26 ottobre 2024 – Un “riconoscimento all’impegno” nella “diffusione della cultura gastronomica all’estero grazie allo studio e alla valorizzazione dei prodotti che si riflettono in una cucina in cui trovano spazio ingredienti, sapori, odori tipici della tradizione culinaria italiana”. Queste le motivazioni che hanno spinto il Comune ad assegnare allo chef Matteo Ferrantino il ‘Garganello d’oro’, premio attribuito ogni anno durante la rassegna Baccanale a quanti si sono distinti appunto nella promozione della cultura del cibo. A consegnare il riconoscimento a Ferrantino, ieri sera in piazza Matteotti, il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi.

Originario della Puglia, Ferrantino è titolare del ristorante (due stelle Michelin) Bianc di Amburgo, in Germania. Ha lasciato l’Italia per la prima volta quando aveva 18 anni. Si è trasferito a Maiorca dove ha iniziato a lavorare come chef in un semplice ristorante.

Dopo un paio d’anni, è stato casualmente presentato a Roland Trettl, l’ex chef del Ca’s Puers, che tutti sull’isola conoscevano. Grazie a questo incontro è entrato in un ristorante di alto livello.

Per cinque anni ha lavorato insieme a grandi chef mondiali come Eckard Witzigmann e Roland Trettl nel rinomato Hangar 7, prima di decidere di iniziare una nuova avventura. Il suo viaggio è proseguito in Portogallo, dove ha iniziato a lavorare con Dieter Koschina, a Villa Joya.

Nei suoi primi cinque anni come sous-chef, si è ispirato alla cucina crossover. Poi, ha continuato come nuovo chef di cucina, lavorando fianco a fianco con Koschina, anche se non ha ancora realizzato il suo sogno originale. Tutto è cambiato nel 2017, quando ha aperto il suo ristorante ad Amburgo.

Sempre ieri sera, ma in piazza Gramsci, lo chef tre stelle Michelin Mauro Uliassi ha tenuto un sorprendente showcooking in cui il protagonista è stato il caffè.

Le iniziative legate al Baccanale proseguono anche oggi. In piazza Matteotti, da segnalare in particolare la 59esima assemblea nazionale dell’associazione Città dell’Olio (dalle 9.30 alle 18).

Alle 21, invece, la cena-evento con lo chef Roberto Valbuzzi (info e prenotazioni: info@imolafaenza.it - 0542 25413).

In piazza Gramsci, infine, ultimo atto degli ‘Imola coffee days… con l’olio’: eventi, workshop e degustazioni a cura di Torrefazione Caffè Gourmet.