Le giornate Fai d’autunno: gli studenti ’ciceroni’ al Giardino d’Infanzia

Imola, 13 ottobre 2025 – Oltre un secolo di storia rappresentato da un solo edificio, l’unico che a Imola presenta elementi dello stile liberty tentando allo stesso tempo di rispettare gli ideali a cui si ispira l’art déco. Il Giardino d’Infanzia ‘Principe di Napoli’ questo weekend ha aperto i suoi cancelli al pubblico in occasione delle Giornate Fai d’Autunno. L’iniziativa nazionale punta a svelare i tesori del territorio solitamente inaccessibili ai cittadini in compagnia di apprendisti ciceroni.

A condurre piccoli gruppi in esplorazione del Giardino d’Infanzia sono stati gli studenti e studentesse della 4ªA del Rambaldi, il liceo classico di Imola. Un tour all’insegna della storia e dell’arte, ma anche della natura grazie al verde che circonda la struttura.

L’attuale edificio fu costruito nel biennio 1906-1908 su progetto dell’architetto imolese Remigio Mirri, ma il Giardino d’Infanzia era una realtà consolidata già dal 1847 con lo scopo di accogliere i bambini meno abbienti e provvedere alla loro istruzione intellettuale, morale e fisica.

Oggi, la missione educativa rivive nella scuola materna che porta il nome di Giuseppe Scarabelli, principale promotore della società di benefattori grazie alla quale nacque l’istituto del Giardino d’Infanzia a cui è intestata anche una lapide, affiancata da una seconda per Vittorio Emanuele III e la moglie.

La scuola materna è una delle due ale simmetriche che partono da un unico fulcro, anticamente auditorium dedicato alla dirigenza e oggi quartier generale dell’associazione di categoria Confcommercio Ascom di Imola. L’altra ala, al momento inutilizzata, si starebbe preparando invece ad accogliere un nuovo progetto di natura universitaria. I diversi ruoli si riconoscono grazie a una tricromia: giallo e ocra sono i colori della prima ala, panna per l’ex auditorium e rosa salmone per l’ala da destinarsi. Nonostante la varietà cromatica, il complesso risulta armonico grazie a un’unica coerenza stilistica.

I richiami alla classicità emergono dall’attenzione alle proporzioni e alle regole dell’antico trattato vitruviano, per il quale una costruzione deve rispettare utilità, solidità e bellezza. Alcune decorazioni esterne sono ispirate agli elementi classici, con archivolti, capitelli e cornici in cotto, originariamente dipinto in bianco.

Per quanto riguarda lo stile liberty, è rispecchiato dai parapetti originari delle finestre e dalla recinzione esterna del giardino, in ferro battuto come l’ornato della facciata. A fare contrasto con l’architettura, la natura rigogliosa del giardino sul retro, dove giocano i bambini. Cedri, pini, ippocastani, aceri e non solo. Il vero protagonista resta però l’imponente albero di magnolia che affaccia su viale Rivalta, silenzioso custode del complesso storico.