Valerio Baroncini
Identità a tavola
Imola
Cosa FareLe giornate Fai d’autunno: gli studenti ’ciceroni’ al Giardino d’Infanzia
13 ott 2025
ALEKSANDRA ARANDELOVIC
Cosa Fare
Le giornate Fai d'autunno: gli studenti 'ciceroni' al Giardino d'Infanzia

I ragazzi del Rambaldi hanno guidato i visitatori alla scoperta di uno dei luoghi simbolo del territorio tra storia, arte e natura

Uno dei gruppi che in due giorni ha seguito il percorso dei ciceroni al Giardino d’Infanzia ‘Principe di Napoli'

Uno dei gruppi che in due giorni ha seguito il percorso dei ciceroni al Giardino d’Infanzia ‘Principe di Napoli'

Per approfondire:

Imola, 13 ottobre 2025 – Oltre un secolo di storia rappresentato da un solo edificio, l’unico che a Imola presenta elementi dello stile liberty tentando allo stesso tempo di rispettare gli ideali a cui si ispira l’art déco. Il Giardino d’Infanzia ‘Principe di Napoli’ questo weekend ha aperto i suoi cancelli al pubblico in occasione delle Giornate Fai d’Autunno. L’iniziativa nazionale punta a svelare i tesori del territorio solitamente inaccessibili ai cittadini in compagnia di apprendisti ciceroni.

A condurre piccoli gruppi in esplorazione del Giardino d’Infanzia sono stati gli studenti e studentesse della 4ªA del Rambaldi, il liceo classico di Imola. Un tour all’insegna della storia e dell’arte, ma anche della natura grazie al verde che circonda la struttura.

L’attuale edificio fu costruito nel biennio 1906-1908 su progetto dell’architetto imolese Remigio Mirri, ma il Giardino d’Infanzia era una realtà consolidata già dal 1847 con lo scopo di accogliere i bambini meno abbienti e provvedere alla loro istruzione intellettuale, morale e fisica.

Oggi, la missione educativa rivive nella scuola materna che porta il nome di Giuseppe Scarabelli, principale promotore della società di benefattori grazie alla quale nacque l’istituto del Giardino d’Infanzia a cui è intestata anche una lapide, affiancata da una seconda per Vittorio Emanuele III e la moglie.

La scuola materna è una delle due ale simmetriche che partono da un unico fulcro, anticamente auditorium dedicato alla dirigenza e oggi quartier generale dell’associazione di categoria Confcommercio Ascom di Imola. L’altra ala, al momento inutilizzata, si starebbe preparando invece ad accogliere un nuovo progetto di natura universitaria. I diversi ruoli si riconoscono grazie a una tricromia: giallo e ocra sono i colori della prima ala, panna per l’ex auditorium e rosa salmone per l’ala da destinarsi. Nonostante la varietà cromatica, il complesso risulta armonico grazie a un’unica coerenza stilistica.

I richiami alla classicità emergono dall’attenzione alle proporzioni e alle regole dell’antico trattato vitruviano, per il quale una costruzione deve rispettare utilità, solidità e bellezza. Alcune decorazioni esterne sono ispirate agli elementi classici, con archivolti, capitelli e cornici in cotto, originariamente dipinto in bianco.

Per quanto riguarda lo stile liberty, è rispecchiato dai parapetti originari delle finestre e dalla recinzione esterna del giardino, in ferro battuto come l’ornato della facciata. A fare contrasto con l’architettura, la natura rigogliosa del giardino sul retro, dove giocano i bambini. Cedri, pini, ippocastani, aceri e non solo. Il vero protagonista resta però l’imponente albero di magnolia che affaccia su viale Rivalta, silenzioso custode del complesso storico.

