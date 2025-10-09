Imola, si riaccende il Giro dei Tre Monti: obiettivo, 3mila presenze in pista

Imola, 9 ottobre 2025 – L’autunno imolese torna a profumare di sport, passione e storia. Domenica 19 ottobre scatterà la 56esima edizione del Giro dei Tre Monti, la grande classica del podismo organizzata dall’Atletica Imola Sacmi-Avis con il patrocinio del Comune. Un evento che, come da tradizione, unisce l’adrenalina dell’Autodromo al fascino dei percorsi collinari che circondano la città.

Quest’anno la gara torna nella sua data storica, la terza domenica di ottobre, dopo la parentesi anticipata del 2024. La gara competitiva Fidal si snoderà su un tracciato di 15,3 chilometri, in parte all’interno dell’Enzo e Dino Ferrari e in parte sul classico circuito collinare. Accanto ai corridori più esperti, spazio anche alle camminate ludico-motorie: una sullo stesso percorso lungo e una più breve, di cinque chilometri, interamente dentro l’Autodromo.

Il ritrovo è fissato per le 7.30 nella zona paddock, con partenza unica alle 9. Due i punti ristoro lungo il tragitto, più altri due all’arrivo – di cui uno dedicato agli atleti celiaci – e perfino ciotole d’acqua per i cani al seguito. Le iscrizioni alla gara competitiva (quota 16 euro) sono aperte fino a giovedì 16 ottobre, esclusivamente online su Endu o via mail (info@ilgirodeitremonti.it). Chi si iscriverà entro la giornata odierna riceverà anche la t-shirt tecnica e il pettorale personalizzato. Per le camminate non competitive, iscrizione anticipata a sei euro fino a oggi, oppure il giorno stesso al costo di tre euro, con pacco alimentare in omaggio.

In palio oltre 3.500 euro di premi in denaro e 8mila euro in premi in natura, con riconoscimenti per i migliori atleti, le prime cinque posizioni assolute maschili e femminili e i 40 gruppi più numerosi, che si contenderanno prosciutti, trofei e pacchi premio.

Sul tracciato e nelle aree di accoglienza saranno presenti gli studenti del corso di Fisioterapia dell’Università di Bologna (sede di Imola/Montecatone), insieme ai volontari dell’associazione Glucasia e di Aic Emilia-Romagna, pronti a offrire assistenza, informazioni e servizi gratuiti agli atleti.

La giornata di sabato 18 ottobre sarà invece dedicata ai più giovani con la 12esima prova del 32esimo Gran Premio ‘Promesse di Romagna’, tappa del circuito ‘Corrigiovani’ e ‘Coppa Uisp Giovanile’. La corsa, riservata ai nati tra il 2007 e il 2023, scatterà alle 15.30 all’interno dell’Autodromo, su distanze variabili a seconda dell’età. I tre istituti che porteranno più partecipanti riceveranno buoni spesa da 200, 150 e 100 euro per l’acquisto di materiale sportivo o scolastico. Ad animare il pomeriggio Paolino di Radio Bruno e l’associazione Nonno Bunter con i suoi laboratori creativi e giochi in legno.

L’obiettivo degli organizzatori è confermare le circa 3mila presenze (tra sabato e domenica) che hanno caratterizzato le ultime edizioni di un evento che, prima del Covid, aveva raggiunto la quota record di 5mila partecipanti.

“Il Giro dei Tre Monti resta una gara di riferimento: chi la vive sa quanto sia sfidante”, sottolinea il sindaco Marco Panieri. A Marino Casadio, del comitato organizzatore, il compito di elencare le novità del 2025: “Useremo il podio ufficiale dell’Autodromo per le premiazioni del sabato, uno scenario di soddisfazione per i più giovani. E domenica, per la gara competitiva, abbiamo aumentato le categorie per dare la possibilità a più persone di essere protagoniste”.