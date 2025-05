Gran Premio di Imola, l’inno nazionale cantato da 6 tenori della Fondazione Pavarotti

Imola, 15 maggio 2025 – Sei tenori, selezionati dalla Fondazione Pavarotti, canteranno l’Inno Nazionale, sullo schieramento di partenza del Formula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settima prova del Mondiale di Formula 1 edizione 2025, in programma domenica all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. La Fondazione Pavarotti è un’organizzazione senza scopo di lucro, con un duplice obiettivo: mantenere viva la memoria umana e artistica del celebre tenore Luciano Pavarotti (1935-2007), attraverso grandi eventi in tutto il mondo e sostenere giovani cantanti lirici meritevoli. Le sei voci che intoneranno il “Canto degli italiani” sono: Davide Battiniello, Manuel Miro Caputo, Paolo Delai, Oronzo D’Urso, Emanuele Pellegrini e Davide Tuscano.

Sbandieratori e musicisti per rinnovare una tradizione medievale

Il via sarà preceduto dall’esibizione dell’Associazione “Gruppo Sbandieratori e Musici del Niballo”, che raggruppa tutti gli sbandieratori e i musici di Faenza. In griglia ci sarà una rappresentanza con 40 sbandieratori, 10 chiarine e 10 tamburini e per l’occasione é stata realizzata una coreografia dedicata. Le bandiere rappresentano la nazionalità dei venti piloti al via e dei cinque rioni faentini. Gli sbandieratori faentini raccolgono una tradizione in uso in epoca medievale e tramandata nei secoli, con le bandiere strumenti di uso militare per aggregare, segnalare o indicare movimenti alle truppe. I cinque Rioni faentini sono protagonisti del Palio del Niballo, che si perde nella notte dei tempi – (c’è traccia sin dal 1100) e riproposta dal 1959 in forma moderna - che riprende la caratteristica delle giostre rinascimentali.

Grid Kids selezioni nella consulta delle ragazze e dei ragazzi

I venti Grid Kids del GP 2025 sono stati scelti tra gli alunni eletti nella Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi, progetto che ha coinvolto le 19 scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Imola. Dal 2007, la Consulta rappresenta un importante strumento per esercitare il diritto alla partecipazione, dando la possibilità ai suoi membri di sperimentarsi cittadini attivi e di partecipare direttamente all’assunzione di decisioni utili alla comunità, su quattro temi: ambiente, scuola, solidarietà, città. La progettazione è orientata alla realizzazione di attività che sensibilizzino sul tema del bullismo, della realizzazione di un giornalino scolastico e all’attenzione per un corretto smaltimento dei rifiuti, alla mappatura dei semafori imolesi per segnalare all’amministrazione quelli non ancora funzionali per i non vedenti.

Il rettilineo di Imola prima del via di un GP di F1 durante l'inno nazionale

Deborah De Luca colonna sonora del giorno del GP

Quando non sarà la musica dei motori ibridi delle Formula 1 o delle altre categorie, ad animare tifosi e appassionati, penseranno i dj a intrattenere il pubblico della Fan-zone. La più attesa è, senz’altro, Deborah De Luca, riconosciuta, a livello globale, come una delle principali portabandiera della Techno e presenza costante nei dj booth più prestigiosi del mondo; un’artista in grado di trascinare le folle con set elettrizzanti e tecnicamente raffinati, fondendo hard techno con groove minimalisti e paesaggi sonori melodici in performance coinvolgenti. De Luca si esibirà sul palco della Fan-zone domenica alle 11,05, prima di farlo in occasione del Grid & Podium Show.