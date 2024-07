Imola di Mercoledì, via alla penultima serata

Imola (Bologna), 3 luglio 2025 – “Siamo pronti per il penultimo appuntamento serale con ‘Imola di Mercoledì’, l’evento che caratterizza l’estate imolese - afferma il Direttore Generale di Confcommercio Ascom Imola, Andrea Martelli – e il successo delle prime due serate ci appaga di tutto il lavoro fatto per allestire a festa il nostro centro storico, pronto ad accogliere i clienti per questo atteso appuntamento con lo shopping serale”.

Il programma della terza serata, mercoledì 3 luglio, è intitolato ‘Asia ed Europa – Colori menta e Rosa’ . Il dettaglio completo della serata che prevede spettacoli, iniziative e negozi aperti, è sul sito di Imola di Mercoledì. Saranno presenti degustazioni, come quella del Consorzio vini di Romagna e poi musica in piazza Caduti per le libertà, in via Emilia (dove c’è un mercatino), mentre in via Aldrovandi dove sarà presente una degustazione a tema al Senegal Market. Altre degustazioni a tema ci saranno in piazza Medaglie d’Oro, dove ad accompagnare il mercatino ci sarà un’esibizione di danze orientali a cura di Carolina Ginger.

La terza visita guidata gratuita è intitolata “Lorenzo il Magnifico: l’uomo, il sognatore e il mancato signore di Imola”, a cura del professor Riccardo Dal Monte (partenza ore 20.30 Infopoint, senza prenotazione, durata un’ora).

Continua la proposta della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola con un’apertura straordinaria della Galleria della Fondazione dove è ospitata la mostra ‘Le raccolte di Palazzo Sersanti “(dalle ore 19,30 alle ore 22,30 – Piazza Matteotti, 1).

Apertura serale straordinaria anche del Giardino storico del Palazzo Vescovile e del Museo delle Carrozze dalle 20 alle 23. Prosegue infine l’apertura della Chiesa del Carmine, in via Emilia.

In piazza Gramsci la serata è incentrata sull’intrattenimento per i più piccoli e sullo sport, con narrazioni a voce alta a cura di Michela Giordani della libreria Selma ‘Come diventare esploratrici/esploratori del mondo’ in Via XX Settembre. Ci saranno Giochi gonfiabili e Area Luna

Park in Piazza Matteotti e poi truccabimbi e gonfiabili. Sono in programma esibizioni di taekwondo, kung fu e karate, oltre che la scherma con il Circolo Scherma Imola e con i Difensori della Rocca, con duelli di scherma storica medievale e, ancora di ginnastica.

Musica ed esibizioni. Tante le esibizioni: sfilata indiana di capi indiani (SARI), a cura di Giusto Scambio e Danza la città by ARTlab in P.zza Matteotti. Esibizione della Vassura Baroncini Brass all’Ingresso di Palazzo Monsignani, Burning Heart al Caffè Emilia, Naif al Caffè Bologna, White Kings al Caffè Porteno, Jader Nonni al Caffè del Duomo e Noma Mamba Band da Elio’s Cafè. Danze orientali a cura di Carolina Ginger presso MonnaLisa Cafè e Antico Bar Fiat. Degustazioni esotiche @ Alta Pasticceria Virginia.

Inoltre alle 21 all’Arena Spettacoli nella Corte di Palazzo Monsignani, si esibiranno piccoli gruppi

musicali degli allievi della scuola Jeko Music del CSI.

Alle 18.30, il concerto “InSolo” di Riccardo Tesi (musicista internazionale, fra le sue collaborazioni: De Andrè, Gaber, Fossati, Tosca, Pelù…) presso il Chiostro di Santa Maria in Regola, via Cosimo Morelli 8 alle 18.30, mentre alle 17.30 si potrà visitare Santa Maria in Regola e il chiostro. A seguire il concerto una degustazione di vini.