Imola in musica entra nel vivo: lo show è in tutta la città

Imola, 4 settembre 2025 – Serata apripista all’ultimo ed esplosivo fine settimana di ‘Imola in musica’. Oggi si entra nel vivo della manifestazione, con il centro storico che si accende di concerti, spettacoli e musicisti di strada.

In piazza Matteotti alle 21 spazio alla carica dirompente della iBigBand, con lo show ‘We are the champions’. Due ore di musica live con 18 musicisti diretti da Pierluigi Bitti Ricci, una nutrita sezione fiati, una sezione ritmica pulsante e le voci da brivido di Valentina Monti e Fabiano Naldini per regalare divertimento con brani di Tina Turner, Aretha Franklin, Queen, Mina, Zucchero, Dalla e molti altri.

In piazza Gramsci alle 21, con il concerto ‘E ora al ballo’, Ambrogio Sparagna esplorerà la tradizione musicale italiana attraverso brani folk e originali da lui composti, accompagnato da una piccola orchestrina di strumenti che vanno dall’organetto alla conchiglia, dai tamburelli ai cucchiai, dalla ghironda al violino a tromba, dalla zampogna alla ciramella.

Sul palco di piazza della Conciliazione (piazza dell’Ulivo), alle 21,30 saliranno Le Scat Noir: tre musiciste ferraresi che a partire dal jazz hanno mescolato i loro background artistici e umani dando vita a un progetto nel quale dialogano tre voci, pianoforte e violino. Un ensemble non convenzionale con un repertorio variegato (jazz, swing, popolare, canzoni dal mondo, musica antica, cantautorato). Natalia Abbascià (voce e violino), Ginevra Benedetti (voce), Sara Tinti (voce e pianoforte). Prima di loro, alle 20,30, scalderanno il pubblico i giovani Giant Steps Quartet.

Infine in piazza Medaglie d’Oro alle 20,30 la finale del concorso per gruppi musicali giovanili emergenti’ Gocce di musica per la solidarietà’ organizzato da Avis Imola. La serata vedrà la partecipazione dei gruppi che hanno superato le selezioni nel circondario: il vincitore si aggiudicherà un buono acquisto del valore di 700 euro per materiale musicale.

Tra i tanti altri appuntamenti, da segnalare alle 21 in Piazza Mirri il tradizionale spettacolo ‘C’era una volta a Imola’ dei Canterini e danzerini Romagnoli. Ultima occasione per un aperitivo insolito sulla terrazza del teatro Stignani, trasformata in bar esclusivo sui tetti della città: dalle 18,30 alle 21,30 si potrà godere di uno scorcio inedito sul centro storico, aspettando i concerti.Il cuore della città sarà animato dalle 20 da vari musicisti di strada: Maddalena ‘Maddy’ Cattaneo (folk/rock), Babybell (pop), Luca Blues Man (blues) e Serraglio band (swing/folk). Poi venerdì, sabato e domenica altre serate ricche di ospiti. Infatti, venerdì ecco Sarah Toscano e Albertino. Sabato spazio a Willie Peyote. Mentre domenica chiusura con l’Orchestra Senzaspine.