Imola, solidarietà e donazioni, al via il Mercatino dei frati: “Fondi per le missioni”

Imola, 18 agosto 2025 – Il mercatino dei frati apre le porte. Lo fa con una sessantina di volontari, perlopiù giovani, provenienti da tutta l’Emilia-Romagna. Ma anche dalle Marche, dal Veneto e dall’estero. Tutti uniti al convento dei Frati Cappuccini, in via Villa Clelia, da oggi al 30 agosto. Imola così torna a essere la città centrale delle donazioni. Di privati, istituzioni, chiese, Comuni vicini.

Beni comuni da condividere, a prezzi vantaggiosi, con l’intento di raccogliere fondi per tre missioni francescane in Africa. Due in Etiopia e una in Repubblica Centrafricana. “Siamo pronti a aprire, ci sarà tanta gente”, racconta frate Matteo Ghisini. Ieri pomeriggio ha iniziato a fare gruppo con diversi volontari, passeggiando tra Valmaggiore e Monte Battaglia. Bellezze da ammirare prima del mercatino dei frati.

Oggi l’apertura sarà alle 15, fino alle 18,30. Un orario che sarà valido dal lunedì al venerdì, mentre sabato 23, oltre al pomeriggio, l’apertura sarà anche mattutina, dalle 10 alle 12, mentre sabato 30 solo alla mattina. “Il format è sempre lo stesso”, prosegue fra Ghisini. E i cittadini, non solo di Imola, lo sanno bene qual è, essendo un appuntamento molto atteso a partecipato da chiunque. Rarità, oggetto di nicchia, pezzo curioso. Quel libro introvabile, la maglia vintage, il jeans che non c’è più in commercio. E poi frigoriferi, ventilatori, phon, ovvero tutto ciò che è elettrico.

“Le cose usate però si possono ancora portare, per chi vuole, al mattino, nella portineria di via Fontanelle”, spiega nel dettaglio fra Ghisini, colui che presiede l’associazione Missione per bene Odv e coordina il mercatino missionario da 8 anni. Una realtà locale che vive di solidarietà di cui però non si può dire con certezza l’edizione. “Di sicuro oltre 40, le prime risalgono agli anni ’70 con un formato diverso”, racconta fra Ghisini. Sono ancora in corso ricerche proprio per capire quale sia il vero e proprio debutto.

Così, con le donazioni in divenire, anche da altre parrocchie imolesi e della Romagna, “ogni giorno ci saranno cose nuove”, dice fra Ghisini. Vendite che porteranno a raccogliere fondi. La maggior parte delle donazioni andranno a ’Smiling children town’, a Soddo in Etiopia, centro educativo di accoglienza di una ottantina di bambini e ragazzi, dagli 8 ai 18 anni, di strada, fondato nel 2009 da abba Marcello Signoretti.

“Un’iniziativa valida, dove un prete con il suo staff cura questi giovani. Negli ultimi due anni ci siamo andati anche noi”, spiega fra Ghisini. Poi, ecco il carcere di Tarcha, sempre in Etiopia, e la scuola per orfani di Bossangoa, in Repubblica Centrafricana. Lo scorso anno si toccarono i 60mila euro.

Domenica 24, unico giorno di chiusura del mercatino, fra Ghisini e i volontari andranno alla scuola di Barbiana, in Toscana, sulle orme di Don Lorenzo Milani, per approfondire l’esperienza educativa che ogni mattina verrà condivisa con letture di testi e riflessioni per iniziare la giornata.

Fino alla festa finale di venerdì 29, con il ’Mercatino in musica’. Qui, la chiusura sarà prorogata di un’ora, fino alle 19,30, poi tutti nel giardino interno del convento per musica live, stand enogastronomici e convivialità.