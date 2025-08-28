C’è Lazza a Monsterland Halloween Festival in Autodromo a Imola

Imola, 28 agosto 2025 – Lazza farà tremare il palco principale del Monsterland Halloween Festival in Autodromo. Dopo il sold out di San Siro, lo scorso 9 luglio, il rapper milanese è il nuovo nome annunciato per l’edizione 2025 della kermesse, che per la prima volta approderà all’Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il 31 ottobre, nello stesso circuito che ha fatto la storia del motorsport, l’artista sarà protagonista di uno dei dj-set più attesi della serata, inserendosi in una line-up che già prometteva di attirare pubblico da tutta Italia e non solo.

Monsterland, prodotto da Unconventional Events, si conferma così come il più grande festival europeo a tema Halloween. L’edizione imolese metterà in campo numeri senza precedenti: 70mila metri quadrati di area festival, oltre 150 artisti da tutto il mondo, 12 palchi complessivi (dieci ospitati nei box dell’Autodromo e due sotto grandi tendoni circensi allestiti nel paddock) e una maratona musicale che si protrarrà dalle 18 alle 6 del mattino.

Il titolo scelto per quest’anno è ‘The Psychedelic Circuit’, un omaggio visionario all’universo dei motori che verrà reinterpretato attraverso scenografie immersive, giochi di luce psichedelici e spettacoli multimediali. L’obiettivo è trasformare il circuito in un’esperienza sensoriale totale, capace di unire club culture, atmosfere dark e suggestioni teatrali.

La presenza di Lazza arricchisce ulteriormente l’offerta dell’Horror Warehouse Stage, dove sono già annunciati il format Vida Loca e due volti noti della scena urban, Emis Killa e Kid Yugi. A pochi metri di distanza, nel cuore del paddock, il The Witch Forest Stage sarà invece dominato dalla techno, con i set di Marco Carola, Paco Osuna e il B2B tra Andrea Oliva e Nic Fanciulli, attesissimo dagli appassionati del genere. La line-up completa sarà svelata nelle prossime settimane, ma gli organizzatori assicurano nuove sorprese in arrivo.

Ogni palco avrà un allestimento ispirato al cinema, con effetti visivi e sonori progettati per coinvolgere tutti i sensi. Accanto alla musica, il festival offrirà un vero e proprio luna park del terrore, attrazioni adrenaliniche, aree ristoro, postazioni per il trucco horror e spettacoli itineranti che animeranno i diversi spazi.

Dopo le 40mila presenze registrate lo scorso anno a Ferrara, l’approdo a Imola rappresenta una sfida ambiziosa: da un lato ampliare ulteriormente i numeri, dall’altro valorizzare una cornice unica come l’Autodromo, che per una notte smetterà di essere tempio dei motori per trasformarsi in capitale europea della musica e della paura.

Biglietti in vendita su monsterlandfestival.it e ticketsms.