Minardi, è qui la festa: mostra in Autodromo per celebrare i 40 anni dalla ‘prima’ nel Circus

Imola, 10 settembre 2025 – L’Historic Minardi Day si prepara a festeggiare un traguardo speciale. Sabato e domenica l’Autodromo ospiterà la nona edizione della manifestazione dedicata alla storia della Formula 1 e al team faentino, che quest’anno assume un valore speciale: i 40 anni dal debutto della scuderia Minardi nella massima serie automobilistica.

Era il 5 aprile 1985, alle 9,30 del mattino, quando la piccola compagine italiana scese per la prima volta in pista sul circuito brasiliano di Jacarepaguá, al via del Gran Premio del Brasile. Un momento destinato a entrare nella memoria degli appassionati, soprattutto quelli romagnoli, che oggi viene celebrato con un’esposizione unica al museo Checco Costa, all’interno dell’Autodromo.

La mostra speciale, intitolata ‘40 anni della Formula 1 di Faenza’, ripercorre la straordinaria avventura del team fondato nel 1979 da Gian Carlo Minardi. Un viaggio attraverso sette monoposto di Formula 1, simboli di passione, evoluzione tecnica e spirito indipendente. Quattro le vetture targate Minardi e tre quelle legate alla storia più recente della Racing Bulls, erede di quell’esperienza e attuale protagonista del Circus, in un percorso che racconta come la scuderia faentina abbia saputo lasciare un’impronta profonda in quel mondo della Formula 1 nel quale Imola spera di rientrare presto.

L’accesso all’esposizione è incluso nel biglietto per l’Historic Minardi Day, disponibile su TicketOne. I biglietti vip sono invece già esauriti, segno del forte interesse che anche quest’anno circonda l’evento, capace di richiamare migliaia di appassionati dall’Italia e dall’estero.

Ma la mostra è soltanto una parte di un programma vastissimo. L’Historic Minardi Day porterà infatti in pista vetture mitiche di F1, F2, F3, GP3, F3000, Formula Italia e Formula Junior, oltre a prototipi, GT, GTS, Supercar e Hypercar, senza dimenticare i track day e le attività coordinate dall’Aci Storico Festival. Un autentico spettacolo di motori che permetterà agli spettatori di rivivere epoche diverse della velocità.

Accanto all’attività in pista, non mancheranno momenti di approfondimento e cultura motoristica. Nella sala conferenze e nella sala briefing sono previsti incontri, premiazioni e la presentazione di volumi firmati da alcune delle voci più autorevoli del settore. Nel media centre, spazio alle mostre fotografiche curate da Alessandro Rasponi e Gianni Cancellieri, nomi noti a chi segue da vicino la storia delle corse.

Il paddock dell’autodromo si trasformerà inoltre in un vero villaggio del divertimento, aperto a tutte le età. Simulatori professionali, modellismo, librerie specializzate, collezioni di automobili, stand di abbigliamento sportivo, una mostra Lego e persino un’area bambini con gonfiabili animeranno l’evento. Un modo per vivere il motorsport non solo in pista, ma anche come esperienza culturale e sociale.